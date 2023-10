Atelier à venir pour fournir des conseils aux retraités et aux personnes âgées

Dans une récente interview au Morning Focus de lundi, Alan Morrissey a discuté d'un prochain atelier visant à soutenir les personnes envisageant de prendre leur retraite et les personnes âgées. L'atelier, prévu ce vendredi, aura lieu à la Court House Gallery d'Ennis.

Le Conseil des personnes âgées de Clare, représenté par Maurice Harvey, a organisé des événements similaires dans le passé, qui ont réussi à fournir des conseils précieux au public cible. Le prochain atelier vise à tirer parti de ce succès.

Sharon Cahir de Cahir & Co Solicitors a présenté le contenu de l'atelier, qui offrira des informations et des conseils précieux à ceux qui envisagent de prendre leur retraite et aux personnes âgées. Bien que des sujets spécifiques n'aient pas été mentionnés, il est probable que l'atelier couvrira des aspects tels que la planification financière, les considérations juridiques, la santé et le bien-être, ainsi que les systèmes de soutien social.

La retraite peut être une transition difficile pour de nombreuses personnes, et le fait de disposer des connaissances et des ressources nécessaires peut rendre le processus plus fluide. Cet atelier vise à répondre aux préoccupations et aux questions qui se posent au cours de cette étape de la vie, en fournissant aux participants les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

La Court House Gallery d'Ennis constitue un emplacement idéal pour cet atelier, offrant un lieu confortable et accessible aux participants. Il est essentiel de noter que le nombre de places disponibles peut être limité, il est donc conseillé de s'inscrire tôt pour garantir une place.

En participant à cet atelier, les personnes envisageant de prendre leur retraite et les personnes âgées peuvent acquérir des informations et des conseils inestimables pour naviguer efficacement dans cette transition de vie importante. Les organisateurs visent à fournir un environnement favorable et informatif où les participants peuvent se connecter avec des experts et des collègues confrontés à des situations similaires.

