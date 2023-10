Le Dr Vincent Funari rejoint EmeritusDX pour révolutionner le diagnostic du cancer

EmeritusDX, une société leader dans le domaine du diagnostic et de l'information sur le cancer, a récemment annoncé l'ajout du Dr Vincent Funari, une autorité estimée en génomique, à ses équipes de recherche et d'innovation. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'intégration des technologies génomiques dans la médecine de précision, la nomination du Dr Funari devrait redéfinir la manière dont les patients atteints de cancer sont diagnostiqués et traités.

En tant que scientifique agréé en biologie moléculaire, génétique clinique (CGMBS) par le Département des services de santé de Californie, le Dr Funari a consacré sa carrière à l'avancement du domaine de la médecine de précision, en mettant l'accent sur les tumeurs hématologiques et solides. Son expertise et son vaste réseau font de lui un atout précieux pour l'équipe de direction d'EmeritusDX.

« Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Funari à bord », a déclaré Robert Embree, président-directeur général d'EmeritusDX. « Sa vaste expérience en recherche, son expérience en génomique clinique et sa passion pour l'innovation en médecine de précision s'alignent parfaitement avec notre mission de fournir des soins aux patients de première classe. »

Le Dr Funari partage l'enthousiasme de l'entreprise pour ce nouveau rôle, déclarant : « Je suis ravi et honoré de rejoindre l'équipe EmeritusDX. Notre objectif principal est d’offrir une gamme complète de services qui couvrent l’ensemble du continuum des soins contre le cancer. Grâce à une technologie de pointe à notre disposition, nous aurons un impact significatif sur la vie des patients atteints de cancer.

L'engagement d'EmeritusDX envers l'excellence est évident dans ses capacités de laboratoire inégalées, qui leur permettent de fournir des résultats précis et en temps opportun. Les partenaires de la société comprennent des laboratoires de pathologie hospitaliers et privés renommés, des sociétés de biotechnologie, des établissements universitaires et des organisations impliquées dans la recherche sous contrat et le développement pharmaceutique.

Avec l'ajout du Dr Funari, EmeritusDX est sur le point de révolutionner le diagnostic du cancer, en fournissant des informations cliniques exploitables qui guident les plans de traitement personnalisés. Alors qu’elle continue de repousser les limites de la médecine de précision, la société reste déterminée à fournir des soins exceptionnels aux patients et à améliorer les résultats pour les patients atteints de cancer dans le monde entier.

Questions Fréquentes

Qu’est-ce qu’EmeritusDX ?

EmeritusDX est une société de diagnostic et d'information sur le cancer spécialisée dans la fourniture d'informations cliniques exploitables. Ils effectuent des tests dans leur laboratoire de pointe, fournissant ainsi des conseils essentiels pour le diagnostic et le traitement des patients atteints de cancer. Ils collaborent avec divers partenaires, notamment des laboratoires de pathologie hospitaliers et privés, des entreprises de biotechnologie, des établissements universitaires, etc.

Quelles sont les références du Dr Vincent Funari ?

Le Dr Vincent Funari est un scientifique biologiste moléculaire en génétique clinique (CGMBS) agréé par le Département des services de santé de Californie. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans l’intégration des technologies génomiques dans la médecine de précision, avec un accent particulier sur les tumeurs hématologiques et solides.

Quel est l’objectif d’EmeritusDX ?

L'objectif principal d'EmeritusDX est d'offrir une gamme complète et robuste de services qui couvrent l'ensemble du continuum de soins contre le cancer. Grâce à l'utilisation d'une technologie de pointe, ils visent à avoir un impact significatif sur la vie des patients atteints de cancer en fournissant des solutions de diagnostic personnalisées et innovantes.