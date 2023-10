Le mystère de la planète neuf : une nouvelle explication de l'objet insaisissable aux confins du système solaire

Une nouvelle étude suggère que l’insaisissable Planète Neuf, censée se cacher dans les confins du système solaire, n’est peut-être pas du tout une planète. Au lieu de cela, les chercheurs proposent que cet objet mystérieux pourrait être la preuve que la gravité fonctionne différemment de ce que l’on pensait auparavant. L'hypothèse Planet Nine, avancée en 2016, suggère que les orbites inhabituelles des objets dans la ceinture de Kuiper peuvent s'expliquer par la présence d'une neuvième planète massive, jusqu'à 10 fois la taille de la Terre. Cependant, malgré des recherches approfondies, les astronomes n’ont jusqu’à présent trouvé aucune preuve de la présence de cette planète.

Dans une étude récente publiée dans The Astronomical Journal, des chercheurs proposent une explication alternative aux anomalies gravitationnelles observées dans le système solaire externe. Ils suggèrent que ces anomalies peuvent être complètement expliquées en appliquant un concept différent de la gravité appelé dynamique newtonienne modifiée (MOND). Selon MOND, la force de l'attraction gravitationnelle entre les objets ne diminue pas aussi rapidement avec la distance que le suggère la deuxième loi de Newton. Au lieu de cela, il reste proportionnel à la distance, même à des distances plus grandes.

Les chercheurs essayaient initialement d’exclure MOND comme explication potentielle de Planet Nine, mais à leur grande surprise, ils ont constaté que cela résolvait parfaitement le problème. MOND, proposé pour la première fois en 1983, propose une interprétation alternative des effets de la gravité à l'échelle galactique. Bien que MOND ne puisse pas expliquer toute la masse manquante dans l'univers et n'exclue pas complètement l'existence de la matière noire, il suggère que les objets distants pourraient subir une attraction gravitationnelle plus importante qu'on ne le pensait auparavant, remettant en question la nécessité d'une planète non découverte.

Tout le monde n’est pas convaincu par cette nouvelle théorie. Certains scientifiques, comme l'astronome Michael Brown, qui a co-proposé l'hypothèse de la Planète Neuf, restent sceptiques et pensent que la Planète Neuf est plus susceptible d'être une planète normale. Cependant, quel que soit le résultat, cette étude met en évidence le potentiel du système solaire externe à servir de laboratoire pour tester la gravité et approfondir l’étude des problèmes fondamentaux de la physique.

