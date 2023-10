L’impact des méga-constellations satellitaires sur la radioastronomie : une préoccupation croissante

Au cours des dernières décennies, le ciel nocturne a connu une augmentation spectaculaire du nombre de satellites en orbite autour de la Terre. Ce qui était autrefois un spectacle rare est désormais devenu monnaie courante, grâce au lancement de milliers de satellites au cours de la dernière décennie, et des dizaines de milliers d’autres sont prévus dans les années à venir. Bien que le concept d’une couverture mondiale via des méga-constellations telles que Starlink soit séduisant, il existe des conséquences involontaires qui constituent une menace pour notre connexion avec le cosmos.

Des recherches récentes menées par des scientifiques de l’Université Curtin ont mis en lumière l’impact néfaste de ces méga-constellations satellitaires sur la radioastronomie. À l’aide de radiotélescopes en Australie occidentale, les chercheurs ont découvert que les satellites Starlink interfèrent non seulement avec les signaux radio provenant de fréquences désignées et autorisées, mais émettent également des signaux à des fréquences inattendues et involontaires. Ces émissions involontaires, provenant de l'électronique embarquée des satellites, posent un défi de taille aux radiotélescopes sensibles conçus pour capter de faibles signaux provenant de coins éloignés de l'univers.

Ces interférences sont particulièrement problématiques pour le Square Kilometer Array (SKA), le plus grand projet d'observatoire radio jamais conçu, situé en Australie occidentale. Le SKA, en cours depuis 30 ans et impliquant 16 pays, a déjà fait face à des investissements et à des efforts importants sur son site pour minimiser les interférences humaines. Cependant, l’émergence de mégaconstellations de satellites présente un nouvel obstacle difficile à surmonter.

Même si les opérateurs de satellites comme SpaceX, qui exploite Starlink, ne violent actuellement aucune réglementation, trouver une solution à ce problème nécessite collaboration et bonne volonté. Les régulateurs, comme l’Union internationale des télécommunications, devront s’adapter à l’évolution des technologies des constellations de satellites. Toutefois, compte tenu de la lenteur de l’évolution de la réglementation et du développement rapide des technologies satellitaires, il semble peu probable que la radioastronomie soit protégée à court terme.

Il y a néanmoins des raisons d’être optimiste. Les ingénieurs de SpaceX se sont engagés de manière positive avec l'équipe de recherche et ont déjà mis en œuvre des améliorations pour réduire la luminosité des satellites Starlink en lumière visible. Pour garantir la préservation de la compréhension future de l'humanité de l'univers, des efforts plus importants sont nécessaires pour réduire les émissions dans les longueurs d'onde radio d'un facteur de mille ou plus.

En relevant ce défi, nous pouvons aspirer à trouver un équilibre entre les avantages découlant des communications spatiales et notre capacité à explorer et à comprendre l’univers. La coopération entre les opérateurs de satellites et la communauté scientifique sera essentielle pour atténuer les interférences et sauvegarder les découvertes et technologies inestimables qui façonneront notre avenir.

QFP

1. Pourquoi les mégaconstellations de satellites sont-elles une préoccupation pour la radioastronomie ?

Les mégaconstellations de satellites, telles que Starlink, émettent des signaux involontaires qui interfèrent avec la radioastronomie. Ces émissions posent un défi de taille aux astronomes, car les radiotélescopes sensibles conçus pour capturer de faibles signaux cosmiques sont submergés par la luminosité de ces émissions satellitaires.

2. Qu'est-ce que le Square Kilometer Array (SKA) ?

Le Square Kilometer Array est le plus grand projet d’observatoire radio jamais conçu, impliquant 16 pays et des décennies de planification et d’investissement. Cependant, l'emplacement du SKA en Australie occidentale, soigneusement choisi pour minimiser les interférences humaines, est désormais confronté à la menace d'interférences provenant des méga-constellations de satellites.

3. Les opérateurs de satellite enfreignent-ils des réglementations ?

Actuellement, les opérateurs de satellites comme SpaceX opèrent dans le cadre réglementaire fixé par l'Union internationale des télécommunications. Cependant, à mesure que les technologies satellitaires continuent d’évoluer rapidement, les réglementations devront s’adapter pour protéger la radioastronomie.

4. Que fait-on pour résoudre ce problème ?

SpaceX a démontré sa volonté de collaborer et a déjà mis en œuvre des améliorations pour réduire la luminosité des satellites Starlink en lumière visible. Cependant, des efforts plus importants sont nécessaires pour réduire les émissions dans les longueurs d’onde radioélectriques afin d’éviter des interférences significatives avec la radioastronomie.

5. Pourquoi est-il important de préserver la radioastronomie ?

La radioastronomie nous permet d'explorer et de comprendre l'univers, permettant ainsi des découvertes fondamentales et le développement de technologies qui façonnent notre avenir. La préservation de l'intégrité de la radioastronomie garantit que la vision de l'univers par l'humanité ne soit pas gênée par des interférences involontaires.