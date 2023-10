Starlink de SpaceX entrera sur le marché du direct vers cellule d'ici 2025

Starlink de SpaceX, l'ambitieux projet de constellation de satellites, est sur le point d'étendre ses offres sur le marché de la transmission directe vers la cellule. Actuellement axé sur la fourniture d'une couverture Internet haut débit mondiale, Starlink vise à révolutionner la communication en offrant des services de texte, de voix, de données et d'Internet des objets (IoT) directement sur les téléphones portables.

Selon le site Internet de SpaceX, la constellation de satellites Starlink commencera à prendre en charge les communications textuelles en 2024. Ce développement permettra aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des messages à l'aide de leurs téléphones portables, même dans les zones reculées sans couverture cellulaire traditionnelle.

En plus des communications textuelles, Starlink prévoit d'introduire des services voix et données d'ici 2025. Cela signifie que les utilisateurs pourront passer des appels téléphoniques et accéder à Internet haut débit directement via leur téléphone portable, évitant ainsi le besoin de réseaux cellulaires terrestres. Cela pourrait changer la donne pour les personnes vivant dans des zones rurales ou mal desservies avec un accès limité à une couverture Internet et cellulaire fiable.

En outre, l'incursion de Starlink sur le marché de la communication directe sur cellule inclut également la prise en charge de l'Internet des objets. Cela englobe les appareils équipés de logiciels et de capteurs qui leur permettent de se connecter et de communiquer entre eux et avec Internet. En élargissant ses capacités pour inclure les services IoT, Starlink vise à ouvrir une nouvelle ère d'appareils interconnectés susceptibles d'améliorer divers aspects de nos vies, des maisons intelligentes à l'automatisation industrielle.

La percée de SpaceX sur le marché du direct-to-cell fait partie de sa mission plus large visant à fournir une connectivité mondiale et à combler la fracture numérique. En tirant parti des capacités de sa constellation de satellites, Starlink vise à fournir des services de communication fiables et abordables aux zones mal desservies du monde.

En résumé, Starlink de SpaceX étend ses services au-delà de la couverture Internet haut débit et s'aventure sur le marché de la communication directe sur cellule. Avec des projets visant à prendre en charge les communications textuelles en 2024, les services voix et données en 2025 et l'Internet des objets, Starlink vise à révolutionner la façon dont nous communiquons et nous connectons. En contournant les réseaux cellulaires traditionnels, Starlink a le potentiel de fournir des services de communication fiables et abordables aux individus et aux communautés laissés pour compte par les infrastructures traditionnelles.

Définitions:

– Marché du direct vers le cellulaire : segment de marché qui se concentre sur la fourniture de services de communication directement sur les téléphones portables sans recourir aux réseaux cellulaires traditionnels.

– Internet des objets (IoT) : réseau d’appareils interconnectés équipés de logiciels et de capteurs qui leur permettent de communiquer et de partager des données.

Sources:

– Site Starlink de SpaceX : « https://www.starlink.com/ »

– Source de l’image : SpaceX