SpaceX prévoit de lancer 144 fusées en 2024 pour étendre le service Starlink

SpaceX, la société aérospatiale fondée par Elon Musk, s'est fixé des objectifs ambitieux pour 2024. Selon un responsable de l'entreprise, SpaceX prévoit de lancer un total de 144 fusées l'année prochaine, dépassant ainsi ses propres lancements record de 2023. Cette augmentation de la fréquence de lancement est motivée par l’expansion du service Internet par satellite Starlink de SpaceX.

Le nombre de lancements de SpaceX n’a cessé d’augmenter à mesure que Starlink continue de croître. En 2021, il n'y a eu que 31 missions, mais ce nombre a presque doublé pour atteindre 61 en 2022. Avec le déploiement du service Direct to Cell de Starlink en partenariat avec T-Mobile, SpaceX vise à augmenter encore sa capacité de lancement l'année prochaine.

Direct to Cell, également connu sous le nom de « tour de téléphonie mobile dans l’espace », fournira des services mobiles via les satellites Starlink. Les capacités de messagerie texte seront disponibles en 2024, suivies des appels et de la navigation Web en 2025. Ce service sera particulièrement avantageux dans les zones sans couverture cellulaire, notamment en cas d'urgence.

Pour atteindre son objectif de 144 lancements en 2024, SpaceX a intégré l'automatisation dans l'ensemble de son processus. L'entreprise met l'accent sur la fiabilité pour éviter les retards causés par des pannes. Cette fréquence de lancement élevée nécessitera un lancement tous les 2.5 jours, contre un rythme actuel d’un lancement tous les 3.5 jours.

Depuis mai 2019, SpaceX a placé plus de 4,000 2 satellites Starlink en orbite. Le mois dernier, la société a annoncé avoir dépassé les 60 millions de clients utilisant ses services Internet. Starlink est disponible dans plus de XNUMX pays et connecte les clients du monde entier avec un Internet haut débit.

Si SpaceX reste en avance sur ses concurrents, d’autres sociétés, comme Amazon avec son projet Kuiper, se lancent également dans le secteur des services Internet spatiaux. Amazon de Jeff Bezos a récemment lancé les deux premiers prototypes de satellites pour le projet Kuiper, visant à fournir une connectivité Internet haut débit aux zones reculées, à l'instar de Starlink.

