Elon Musk envisage d'atterrir sur Mars dans les prochaines années

Lors d'une vidéoconférence au Congrès international d'astronautique, Elon Musk a exprimé son optimisme quant à la capacité de SpaceX à réussir son atterrissage sur Mars dans les trois à quatre prochaines années. Malgré les revers lors des vols d’essai précédents, Musk estime que le vaisseau spatial Starship a une « chance décente » d’atteindre l’orbite lors de son deuxième vol d’essai.

Le premier vol d'essai de SpaceX, qui a eu lieu en avril, a rencontré des difficultés lorsque l'étage supérieur du lanceur ne s'est pas séparé, provoquant une explosion en vol. Par la suite, la FAA a immobilisé le Starship et a défini 63 actions correctives que SpaceX doit mettre en œuvre afin de prévenir de tels incidents à l'avenir.

La déclaration d'Elon Musk s'aligne sur les prédictions précédentes faites par Gwynne Shotwell, présidente et directrice de l'exploitation de SpaceX, qui prévoyait que nous pourrions assister à une présence humaine sur Mars au cours de cette décennie. Le Starship, composé du vaisseau spatial Starship et de la fusée Super Heavy, est un système entièrement réutilisable conçu pour transporter l'équipage et le fret vers diverses destinations, notamment l'orbite terrestre, la Lune et Mars.

Avant le lancement malheureux d’avril, SpaceX a tenté un vol en mars 2021, ce qui a également entraîné une explosion enflammée. En réponse, la FAA a fourni à SpaceX une liste de 75 mesures à mettre en œuvre pour obtenir une licence de lancement.

Bien que le premier lancement se soit terminé par une explosion, Musk le considère comme un succès puisque SpaceX a pu tirer les leçons de l'incident. Cependant, avant que SpaceX puisse procéder à un autre lancement, l'entreprise doit obtenir l'autorisation de la FAA et répondre aux exigences d'approbation environnementale du US Fish and Wildlife Service.

En conclusion, Elon Musk reste déterminé à poursuivre ses ambitions pour atteindre Mars. Malgré les revers, SpaceX continue de perfectionner son vaisseau spatial Starship, dans le but de réaliser des progrès significatifs au cours des prochaines années.

Sources:

– Congrès astronautique international

–FAA

– Service américain de la pêche et de la faune