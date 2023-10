Elon Musk prévoit d'atterrir sur Mars dans trois à quatre ans et exprime son optimisme quant au succès du lancement du vaisseau spatial

By

Lors d'une récente vidéoconférence au Congrès astronautique international, Elon Musk a partagé les plans de SpaceX visant à réaliser un atterrissage de vaisseau spatial sur Mars dans les trois à quatre prochaines années. Il a également exprimé son optimisme quant au lancement prochain du Starship de SpaceX.

Auparavant, SpaceX avait effectué un vol d'essai sans équipage du Starship, mais il avait rencontré une explosion en vol, interrompant le vol après moins de quatre minutes. Musk a reconnu les défis auxquels l'entreprise est confrontée et a déclaré qu'elle avait tiré de précieuses leçons de l'incident.

Bien que l'incident d'avril ait incité la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis à immobiliser le programme Starship, SpaceX a travaillé activement pour répondre aux préoccupations soulevées. La FAA a défini 63 actions correctives que SpaceX doit entreprendre pour prévenir de futurs incidents.

Bien qu'il ait affirmé avoir pris les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations de la FAA, SpaceX n'a ​​pas encore reçu de licence de lancement du régulateur fédéral. En plus d'obtenir la licence, l'entreprise devra obtenir d'autres autorisations environnementales pour ses lancements.

L'ambition d'Elon Musk de faire atterrir des humains sur Mars reste ferme, et la fusée Starship joue un rôle central dans la réalisation de cette vision. Avec les perspectives optimistes d'Elon Musk et les efforts déployés par SpaceX, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience le succès du lancement du Starship et des missions ultérieures, qui pourraient ouvrir la voie à l'exploration humaine de la planète rouge.

Sources:

– Congrès astronautique international

– Administration fédérale de l’aviation des États-Unis