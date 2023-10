Une nouvelle étude utilise des filaments conducteurs contrôlés par laser pour le calcul neuromorphique

By

Des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine ont réalisé des progrès significatifs dans le domaine de l’informatique neuromorphique en développant une structure de réseau dynamique utilisant des filaments conducteurs contrôlés par laser. L'informatique neuromorphique est un domaine émergent qui vise à créer des systèmes informatiques inspirés du cerveau humain, et le composant matériel constitue un défi.

L'équipe s'est concentrée sur les matériaux Mott, qui possèdent des propriétés de transition uniques qui les rendent adaptés à l'informatique neuromorphique. Les matériaux Mott subissent un changement rapide de conductivité électrique, ainsi qu'une transition entre les états isolant et métallique. Les chercheurs ont choisi le dioxyde de vanadium (VO2) comme matériau de choix en raison de sa faisabilité pour diverses applications. Le VO2 subit une transition métal-isolant (MIT) à environ 68° Celsius, ce qui signifie qu'il passe du statut d'isolant à celui de conducteur à cette température spécifique.

La capacité de VO2 à basculer entre les états conducteur et non conducteur le rend idéal pour l'informatique neuromorphique. Son comportement imite celui des neurones biologiques, affichant des changements de conductivité électrique similaires à la force entre les neurones du cerveau humain. Cette adaptabilité et cette plasticité font du VO2 un composant précieux pour les circuits électriques, agissant comme un interrupteur efficace.

Les chercheurs ont utilisé des lasers focalisés et des capteurs quantiques pour manipuler les filaments conducteurs du matériau VO2. En contrôlant précisément l’emplacement des filaments, ils ont pu réguler le flux de signaux électriques, ressemblant au comportement des synapses biologiques. L’imagerie à haute résolution et l’analyse du matériau VO2 ont été réalisées à l’aide de la microscopie électronique à transmission à balayage annulaire à fond noir (STEM) à grand angle.

Les résultats de l'étude ont démontré une potentialisation à long terme et à court terme des synapses artificielles, avec des canaux redéclenchables par le courant. L’équipe de recherche estime que leurs découvertes ont un grand potentiel pour le développement de réseaux dynamiques capables d’imiter la fonctionnalité du système nerveux humain en termes d’adaptabilité et de réponse aux stimuli externes.

Dans l’ensemble, cette étude représente une avancée significative dans le domaine de l’informatique neuromorphique, utilisant des filaments conducteurs contrôlés par laser pour créer une structure de réseau dynamique. La recherche fournit des informations précieuses sur le comportement des matériaux Mott et leurs applications potentielles dans la construction de systèmes informatiques intelligents.

