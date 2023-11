Plongez dans l’avenir de l’imagerie scientifique avec FLUOVIEW FV4000

L’imagerie scientifique entre dans une nouvelle ère avec l’introduction du microscope confocal à balayage laser FLUOVIEW™ FV4000 et du microscope à balayage laser multiphotonique FV4000MPE. Ces appareils de pointe, développés par Evident, ont apporté des avancées révolutionnaires à la technologie d’imagerie, ouvrant ainsi la porte à des découvertes scientifiques passionnantes. Repoussant les limites de l'acquisition d'images et de la fiabilité des données, les microscopes FV4000 et FV4000MPE redéfinissent l'imagerie scientifique.

Au cœur de ces microscopes révolutionnaires se trouve le détecteur SilVIR™, développé par Evident. Cette technologie de nouvelle génération combine un photomultiplicateur au silicium (SiPM) avec un traitement du signal numérique breveté, permettant aux chercheurs d'obtenir des données d'image quantitatives avec une précision exceptionnelle. Offrant une efficacité de détection de photons améliorée sur une plage de longueurs d’onde plus large, le détecteur SilVIR garantit des résultats d’imagerie plus clairs et plus précis.

Qualité d'image et précision inégalées

Utilisant le détecteur SilVIR avancé, les microscopes FV4000 et FV4000MPE produisent des images de haute qualité qui surpassent les systèmes de balayage laser de la génération précédente. Les chercheurs peuvent désormais capturer des images claires même à partir de signaux de fluorescence faibles, grâce à la réduction exceptionnelle du bruit et à la haute sensibilité offertes par cette technologie. Le résultat est des données fiables et une quantification précise de l’intensité de la fluorescence.

Profitez de la puissance des capacités NIR

Le système FV4000 dispose d'une plage spectrale étendue et de capacités de multiplexage améliorées, lui permettant de détecter une plage de longueurs d'onde phénoménale de 400 nm à 900 nm, avec un pas minimum de 1 nm. Optimisé pour l'imagerie proche infrarouge (NIR), le FV4000 comporte des éléments optiques à transmission élevée de 400 nm à 1300 XNUMX nm, permettant aux chercheurs de capturer des détails complexes dans diverses structures biologiques.

Outils basés sur l'IA pour une imagerie améliorée

Entrez dans l’avenir avec des outils basés sur l’IA qui révolutionnent l’expérience d’imagerie. Les microscopes FV4000 sont équipés des technologies TruAI de réduction du bruit et de segmentation d'images, rationalisant l'analyse des images et améliorant l'imagerie accélérée. En optimisant la qualité des images et en simplifiant l’extraction des données, ces outils font gagner un temps et des efforts précieux aux chercheurs.

Modularité et flexibilité améliorées

Les systèmes FLUOVIEW sont conçus dans un souci de modularité et de flexibilité. Le FV4000 peut être configuré pour s'adapter à des applications spécifiques, et avec l'ajout de capacités d'imagerie multiphotonique, le même système peut désormais être utilisé pour plusieurs modalités d'imagerie.

Découvrez le futur de l'imagerie

Plongez-vous dans les capacités de transformation des microscopes FLUOVIEW FV4000 et FV4000MPE. Avec une précision, une sensibilité et une fiabilité des données sans précédent, ces microscopes permettent aux chercheurs de se lancer dans des projets scientifiques révolutionnaires.

QFP

Qu'est-ce que le détecteur SilVIR ?

Le détecteur SilVIR, développé par Evident, est une technologie de pointe qui combine un photomultiplicateur au silicium avec un traitement numérique breveté du signal. Il offre une réduction exceptionnelle du bruit et une efficacité améliorée de détection des photons, ce qui permet d'obtenir des résultats d'imagerie plus clairs et plus précis.

Quelles sont les capacités NIR du système FV4000 ?

Le système FV4000 est optimisé pour l'imagerie proche infrarouge (NIR) et peut détecter une plage de longueurs d'onde de 400 nm à 900 nm, avec un pas minimum de 1 nm. Il comporte également des éléments optiques à transmission élevée de 400 nm à 1300 XNUMX nm, permettant aux chercheurs de capturer des images détaillées sur un large spectre.

Quels sont les outils basés sur l'IA dans les microscopes FV4000 ?

Les microscopes FV4000 sont équipés des technologies de réduction du bruit et de segmentation d'image TruAI. Ces outils basés sur l'IA rationalisent l'analyse des images, réduisent le bruit et améliorent l'imagerie accélérée, permettant ainsi aux chercheurs de gagner un temps et des efforts précieux.

Les systèmes FLUOVIEW peuvent-ils être personnalisés ?

Oui, les systèmes FLUOVIEW, y compris le FV4000, sont conçus pour être flexibles et peuvent être configurés pour s'adapter à des applications spécifiques. L'ajout de capacités d'imagerie multiphotonique permet aux chercheurs d'utiliser le même système pour différentes modalités d'imagerie.

Quels sont les avantages des microscopes FLUOVIEW FV4000 et FV4000MPE ?

Les microscopes FLUOVIEW FV4000 et FV4000MPE offrent une plus grande précision, un bruit réduit et une sensibilité améliorée par rapport aux systèmes de balayage laser de génération précédente. Ils fournissent une qualité d’image exceptionnelle, une quantification précise de l’intensité de fluorescence et des données fiables, permettant aux chercheurs de faire des découvertes scientifiques révolutionnaires.