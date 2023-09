L'analyse élémentaire confirme l'asphyxie comme cause du décès des victimes de Pompéi

Une analyse élémentaire réalisée sur des moulages en plâtre des victimes de l'éruption volcanique qui a enseveli Pompéi a confirmé que l'asphyxie était la cause probable du décès de ces individus. L'étude, dirigée par l'archéologue Gianni Gallello de l'Université de Valence, a utilisé des techniques portables de fluorescence X (XRF) pour mieux comprendre les derniers instants des personnes qui vivaient à Pompéi lors de l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère.

Les moulages en plâtre des victimes, réalisés dans les années 1870 en injectant du plâtre dans les cavités laissées par les corps en décomposition sous les cendres volcaniques, offrent une occasion unique de comprendre l'éruption et ses conséquences. Cependant, l’analyse du matériel biologique contenu dans ces moulages s’est avérée difficile en raison de la contamination du plâtre.

Les chercheurs ont utilisé le XRF portable pour numériser six moulages de la région de Porta Nola et un de Terme Suburbane à Pompéi. Ils ont comparé les compositions élémentaires des moulages à celles des os incinérés de la région voisine et des os enterrés à Valence, en Espagne. En se concentrant sur les ratios phosphore/calcium, l’équipe a développé un modèle statistique permettant de différencier le plâtre des os dans les plâtres. Les os contaminés par le plâtre présentaient une similitude avec le plâtre, tandis que les os moins contaminés ressemblaient à des os brûlés, ce qui indique des processus chimiques qui ont lessivé des carbonates et des phosphates.

Les données élémentaires recueillies fournissent des preuves étayant la conclusion selon laquelle les victimes de Porta Nola sont mortes par asphyxie causée par l'inhalation de cendres avant d'être enterrées par d'autres matériaux volcaniques. La similitude des os moulés avec les os incinérés, combinée aux positions couchées et détendues des victimes, indique que la suffocation est la cause du décès.

Les experts dans le domaine, comme Piero Dellino, professeur de volcanologie à l'Université de Bari, en Italie, sont d'accord avec ces résultats. Dellino souligne que les victimes n'ont pas été tuées par la mécanique de l'éruption mais plutôt par l'inhalation de cendres. Il suggère que la durée de l’éruption, légèrement plus longue que ce qui peut être respiré, a été le facteur fatal.

L'étude met en évidence l'importance de la collaboration dans la recherche scientifique. Gallello souligne l'intérêt d'une approche multidisciplinaire, affirmant que leurs travaux constituent un outil supplémentaire pour étudier ces vestiges remarquables. Dellino fait écho à ce sentiment, soulignant qu'étudier l'histoire de zones volcaniques comme le Vésuve nous permet de tirer les leçons du passé et de mieux préparer l'avenir. Le Vésuve étant l’un des volcans les plus dangereux au monde, comprendre son histoire contribue à atténuer les risques pour les 700,000 XNUMX personnes vivant dans la zone rouge entourant le volcan.

Dans l’ensemble, l’analyse élémentaire des plâtres de Pompéi apporte un nouvel éclairage sur la cause du décès des victimes de l’éruption. En combinant techniques scientifiques et collaboration interdisciplinaire, les chercheurs sont en mesure de découvrir des informations précieuses sur les événements historiques et d'améliorer la préparation aux catastrophes.

Sources:

– Gianni Gallello, archéologue à l'Université de Valence, Espagne

– Piero Dellino, professeur de volcanologie à l'Université de Bari, Italie.