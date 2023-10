De nouveaux états d’électrons dans les sels fondus pourraient avoir un impact sur les performances des réacteurs alimentés au sel

Les scientifiques ont découvert que les électrons peuvent former trois états distincts lorsqu'ils interagissent avec des sels fondus, une découverte qui pourrait avoir des implications sur les performances des réacteurs alimentés au sel. Les chercheurs du laboratoire national d'Oak Ridge et de l'université de l'Iowa ont simulé l'introduction d'un excès d'électrons dans du sel de chlorure de zinc fondu et ont observé trois scénarios possibles. Dans un scénario, l’électron fait partie d’un radical moléculaire avec deux ions zinc. Dans un autre, l’électron se localise sur un seul ion zinc. Dans le troisième scénario, l’électron est réparti de manière diffuse sur plusieurs ions sel.

Des réacteurs à sels fondus sont envisagés pour les futures centrales nucléaires, et il est crucial de comprendre l’impact des rayonnements sur le comportement des sels fondus. Cette étude met en lumière les interactions entre les électrons et les sels lorsqu’ils sont exposés à un rayonnement élevé. Les chercheurs ont découvert que l’électron peut faciliter la formation de diverses espèces, notamment des dimères et monomères de zinc, ou être délocalisé. Ces premières découvertes soulèvent des questions sur les autres espèces qui pourraient se former à des périodes plus longues et sur la façon dont elles pourraient réagir avec les électrons et les sels.

Cette recherche fait partie du Centre de recherche sur les sels fondus dans les environnements extrêmes du DOE (MSEE EFRC) et a été publiée dans The Journal of Physical Chemistry B. L'équipe travaille à identifier expérimentalement d'autres formes de réactivité. L’étude fournit des informations précieuses sur la façon dont les électrons interagissent avec les sels fondus, mais il reste encore beaucoup à explorer. Les recherches futures porteront sur d'autres systèmes salins et sur les effets des radiations sur les sels fondus.

Source : Laboratoire national d'Oak Ridge