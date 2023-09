Les nouveaux appareils électroniques du plus grand radiotélescope du monde sont plus silencieux qu'un téléphone portable sur la Lune

Le télescope basse fréquence Square Kilometer Array (SKA), actuellement en construction en Australie occidentale, est en passe de devenir le radiotélescope le plus grand et le plus sensible au monde. Cependant, sa sensibilité le rend également vulnérable aux interférences provenant de sources d’ondes radio artificielles. Pour lutter contre ce problème, les ingénieurs du Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR) ont développé de nouveaux appareils électroniques appelés boîtiers SMART.

Les boîtiers SMART sont conçus pour alimenter les antennes du télescope SKA Low sans émettre de rayonnement électromagnétique important. Fabriqués à partir de composants radio-silencieux et emballés dans un emballage spécial, ces appareils émettent encore moins de rayonnement qu’un téléphone portable placé à la surface de la Lune. Ce niveau de silence radio est crucial pour réduire les interférences et garantir la capacité du télescope à détecter de faibles signaux radio provenant des confins de l'univers.

La construction du télescope SKA a débuté en décembre 2022 après des décennies de préparatifs. Le projet comprend deux sites de télescopes, l'Australie occidentale se concentrant sur les ondes radio aux fréquences les plus basses et l'Afrique du Sud gérant les longueurs d'onde plus longues. Une fois terminé, le télescope SKA révolutionnera notre compréhension de l’univers et permettra d’étudier son évolution et ses phénomènes mystérieux avec des détails sans précédent.

Pour protéger les antennes sensibles des interférences, une zone radio silencieuse entoure le télescope, imposant des contrôles stricts sur l'utilisation des téléphones portables et des émetteurs radio. De plus, le développement de ces dispositifs électroniques à faible rayonnement par l'ICRAR garantira que le site de l'observatoire reste exempt de toute interférence interne potentielle.

Le télescope SKA représente une étape importante dans la radioastronomie et fournira des informations précieuses sur le cosmos. Son immense sensibilité et sa technologie avancée permettront aux astronomes d’observer les ondes radio s’échappant de régions obscurcies, dévoilant ainsi des aspects cachés de l’univers et améliorant nos connaissances scientifiques.

