Des chercheurs développent des céramiques plus résistantes offrant une meilleure résistance à la fissuration

Des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont réalisé une percée dans le développement de la céramique en créant des matériaux plus solides et plus résistants à la fissuration. En utilisant une combinaison d'atomes métalliques avec un nombre plus élevé d'électrons de valence dans leur enveloppe externe, les chercheurs ont trouvé un moyen d'augmenter la capacité de la céramique à gérer des niveaux de force et de contrainte plus élevés.

Les céramiques sont connues pour leurs propriétés exceptionnelles, telles que leur capacité à résister à des températures élevées, à la corrosion et à l'usure, et à conserver un profil léger. Ces caractéristiques rendent les céramiques adaptées à diverses applications, notamment les composants aérospatiaux et les revêtements protecteurs. Cependant, leur fragilité a toujours été un inconvénient majeur, car ils ont tendance à se briser sous l’effet des contraintes.

Les scientifiques ont concentré leur étude sur une classe de céramiques appelées carbures à haute entropie, qui possèdent des structures atomiques désordonnées composées d'atomes de carbone liés à plusieurs éléments métalliques des quatrième, cinquième et sixième colonnes du tableau périodique. Il a été découvert que les métaux des cinquième et sixième colonnes, tels que le titane, le niobium et le tungstène, jouaient un rôle crucial dans l'amélioration de la résistance des céramiques en raison de leur nombre plus élevé d'électrons de valence.

Les électrons de Valence sont des électrons trouvés dans la couche la plus externe d'un atome et qui participent à la liaison avec d'autres atomes. En utilisant des métaux avec plus d'électrons de valence, les chercheurs ont pu améliorer la résistance des céramiques à la fissuration sous charge et contrainte mécaniques. Les céramiques présentaient un comportement plus ductile, similaire à celui des métaux, ce qui signifie qu'elles pouvaient subir davantage de déformations avant de se briser.

Grâce à des simulations informatiques, à une fabrication et à des tests expérimentaux, l'équipe a identifié deux carbures à haute entropie qui ont montré une résistance exceptionnelle à la fissuration. Ces matériaux étaient capables de se déformer ou de s'étirer lorsqu'ils étaient soumis à une charge ou à une contrainte mécanique, plutôt que de présenter la réponse fragile typique de la céramique. Les liaisons au sein des matériaux se sont réorganisées pour combler les ouvertures de la taille d’un atome qui se sont formées lorsque les matériaux ont été percés ou séparés, empêchant ainsi la formation de fissures.

Le défi consiste désormais à accroître la production de ces céramiques résistantes pour des applications commerciales. Cette percée a le potentiel de révolutionner diverses industries qui s’appuient sur des matériaux céramiques hautes performances, de l’aérospatiale au biomédical. La résistance accrue de la céramique ouvre également la porte à des applications extrêmes, telles que les bords d'attaque des véhicules hypersoniques, où elles peuvent protéger les composants vitaux et permettre aux véhicules de mieux résister aux vols supersoniques.

Ce travail a été soutenu par le Conseil suédois de la recherche, le Centre de compétences en matériaux fonctionnels à l'échelle nanométrique, la Fondation Olle Engkvist, le Centre de recherche sur les matériaux du Département de nano-ingénierie de l'UC San Diego, le programme de bourses d'études supérieures en sciences et ingénierie de la défense nationale, la Fondation ARCS et le groupe Oerlikon.

