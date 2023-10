Impulsions lumineuses attosecondes : visualisation des mouvements électroniques ultrarapides

By

Des chercheurs ont reçu le prix Nobel de physique 2023 pour leurs travaux révolutionnaires visant à visualiser les mouvements ultrarapides des électrons à l’aide d’impulsions lumineuses attosecondes. Cette recherche a des implications importantes, allant de l’impact sur les réactions chimiques aux progrès des technologies électroniques.

Les électrons, éléments constitutifs des atomes et des molécules, se déplacent beaucoup plus rapidement que les humains. Pour capturer leur mouvement, les physiciens utilisent des outils à l’échelle attoseconde. Une attoseconde équivaut à un milliardième de milliardième de seconde.

Les lauréats du prix Nobel ont apporté des contributions fondamentales à la génération de lasers stroboscopiques attosecondes, qui sont de puissantes impulsions laser produisant des éclats de lumière très courts. Ces impulsions attosecondes agissent comme des stroboscopes, illuminant les électrons et permettant aux chercheurs de capturer leur mouvement, comme lors de la création d'un film.

Le processus de capture du mouvement à l’échelle attoseconde implique la spectroscopie pompe-sonde. Une impulsion « pompe » initie le mouvement des électrons, tandis qu'une impulsion « sonde » éclaire les électrons à différents moments après l'impulsion « pompe » pour capturer leur image. Ces informations sont ensuite assemblées pour créer des films attosecondes de mouvements électroniques.

Bien qu’il soit actuellement difficile d’imaginer le mouvement des électrons directement à l’intérieur des atomes, les chercheurs développent des techniques de microscopie avancées pour rendre cela possible. Ces films attosecondes fournissent des informations fondamentales sur le comportement des électrons à l’échelle attoseconde.

Comprendre et contrôler le comportement des électrons sur une échelle de temps aussi rapide pourrait avoir des applications significatives. Cela pourrait permettre aux chercheurs d’utiliser des lasers pour contrôler des réactions chimiques qui ne seraient pas réalisables par d’autres moyens. De plus, cela pourrait conduire au développement de commutateurs ultrarapides et à la capacité de modifier le comportement des électrons pour augmenter la vitesse de l’électronique.

Les impulsions attosecondes peuvent également trouver des applications en lithographie EUV dans l'industrie des semi-conducteurs, où elles peuvent être utilisées pour graver de minuscules circuits sur des puces électroniques. De plus, les rayons X attosecondes générés par les lasers à électrons libres ouvrent de nouvelles possibilités de recherche.

Avec la poursuite des recherches et la reconnaissance de son importance grâce au prix Nobel, la science attoseconde a un avenir prometteur devant elle.

– Article original publié dans The Conversation par Niranjan Shivaram, professeur adjoint de physique et d'astronomie, Purdue University.