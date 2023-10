Les faisceaux d’électrons peuvent guérir les nanofractures dans les cristaux, surprennent les chercheurs

By

Des chercheurs de l'Université des villes jumelles du Minnesota (UMN) ont découvert que les faisceaux d'électrons peuvent réellement guérir les nanofractures des cristaux, plutôt que de causer des dommages supplémentaires comme on le pensait auparavant. Les faisceaux d’électrons sont couramment utilisés pour alimenter les microscopes destinés à étudier les petits matériaux, mais ils peuvent également avoir le potentiel de créer des microstructures atome par atome.

Dans le passé, on pensait que l’utilisation de faisceaux d’électrons pour examiner des nanostructures pouvait aggraver les fissures et les défauts microscopiques du matériau. Or, les chercheurs de l’UMN ont constaté que c’était le contraire. Lorsqu’ils ont étudié les cristaux au microscope électronique, ils ont remarqué que les fissures des cristaux se comblaient, contrairement à leurs attentes.

Une enquête plus approfondie a révélé que les atomes du cristal se déplaçaient les uns vers les autres et formaient un pont, guérissant essentiellement la fracture. Les chercheurs pensent que cette capacité de guérison est inhérente à ces matériaux particuliers, plutôt qu’une propriété du microscope lui-même.

Cette percée a des implications significatives pour la science des matériaux, car elle ouvre la porte à l’ingénierie et à la construction d’objets atome par atome. Ce niveau de précision et de contrôle est depuis longtemps un objectif dans le domaine.

À l’avenir, l’équipe de l’UMN prévoit d’affiner et d’améliorer ce processus. Ils envisagent d’ajuster la dynamique des faisceaux d’électrons ou de modifier la température des cristaux pour potentiellement améliorer ou accélérer le processus de guérison.

Dans l’ensemble, cette découverte inattendue a le potentiel de révolutionner la manière dont les matériaux seront étudiés, conçus et construits à l’avenir.

