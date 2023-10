Une nouvelle technique protéomique s’avère prometteuse pour l’analyse des modifications post-traductionnelles des protéines

Une étude récente publiée dans le Journal of the American Society for Mass Spectrometry dévoile une nouvelle technique protéomique qui pourrait révolutionner l’analyse des modifications post-traductionnelles (PTM) des protéines. Les PTM sont des modifications chimiques qui surviennent aux protéines après leur synthèse, influençant leur activité et leur localisation.

Traditionnellement, la dissociation induite par collision (CID) est la méthode de prédilection pour étudier les PTM. Cependant, cette méthode a ses limites, telles que les pertes neutres et le séquençage incomplet des groupes PTM labiles. Pour surmonter ces défis, les chercheurs ont introduit la dissociation activée par les électrons (EAD) comme approche alternative.

L’équipe de recherche a évalué les performances de l’EAD par rapport au CID à l’aide d’un spectromètre de masse quadripolaire à temps de vol (QTOF) à balayage rapide. Leurs résultats ont montré que l’EAD présente des avantages significatifs dans l’analyse PTM. Il peut préserver les modifications labiles, telles que les groupes malonyle, empêchant ainsi les pertes neutres. EAD offre également une couverture supérieure des séquences peptidiques et fournit des ions fragments puissants pour la localisation du site PTM. Cela en fait un candidat idéal pour la caractérisation précise des PTM, même dans des mélanges de protéines complexes.

L'étude a également introduit une nouvelle technologie de piégeage et de libération qui a amélioré le cycle de service du spectromètre, conduisant à des gains substantiels en termes de sensibilité MS/MS. La sensibilité et la qualité des données améliorées offertes par l’EAD devraient être transformatrices pour les chercheurs en protéomique cherchant à identifier et quantifier les PTM avec une grande précision.

L'évaluation des flux de travail quantitatifs EAD, en particulier les tests de surveillance des réactions parallèles (PRM), a démontré une reproductibilité, une linéarité et une précision de quantification élevées. Cela signifie que les chercheurs peuvent compter sur l’EAD pour une quantification PTM précise et fiable, un aspect essentiel de la recherche protéomique.

Dans l’ensemble, cette nouvelle technique protéomique est très prometteuse pour faire progresser notre compréhension des processus cellulaires et de la signalisation au niveau moléculaire. Il a le potentiel d’ouvrir de nouvelles voies de recherche et de contribuer à des percées dans des domaines tels que la biologie cellulaire, la biochimie et la médecine.

Référence:

