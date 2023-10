Carburant à allumage électrique : une alternative plus sûre

Résumé : Des chercheurs de l'Université de Californie à Riverside ont développé un nouveau carburant qui ne peut s'enflammer qu'avec l'application d'un courant électrique. Ce carburant offre une sécurité accrue car il ne réagit pas aux flammes et ne peut pas déclencher d’incendies accidentels. En contrôlant la tension, l’équipe a pu vaporiser et éteindre le carburant, offrant ainsi un meilleur contrôle de la combustion. Le carburant est basé sur un liquide ionique, qui a un point de fusion plus bas et une faible pression de vapeur. Il peut également être mélangé à des carburants conventionnels tout en conservant ses propriétés ininflammables. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer son efficacité dans différents moteurs et tester sa viabilité commerciale.

Le carburant nouvellement développé est basé sur un liquide ionique qui a été modifié pour s’enflammer uniquement avec une tension électrique, ce qui le rend beaucoup plus sûr à contrôler. Il peut être mélangé à des carburants conventionnels sans perdre ses caractéristiques ininflammables. Ce carburant ne réagit pas aux flammes et élimine les risques d'incendies accidentels lors du stockage ou du transport.

Les chercheurs ont modifié la formule du liquide ionique en remplaçant le chlore par du perchlorate. Ils ont découvert que le liquide résultant pouvait être enflammé avec une flamme plus légère après avoir appliqué une tension électrique. Lorsque le courant était coupé, la flamme s’éteignait, permettant ainsi de répéter le processus plusieurs fois.

L'application d'une tension plus élevée au liquide a entraîné des flammes plus grandes avec une production d'énergie plus élevée, ce qui suggère que cette approche pourrait être utilisée comme système de mesure ou d'étranglement dans un moteur. Le carburant a le potentiel d’être utilisé dans n’importe quel type de véhicule, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer son efficacité et sa viabilité dans différents moteurs.

Bien que le carburant liquide ionique offre d’immenses avantages en matière de sécurité, il nécessiterait des recherches et des développements supplémentaires pour déterminer sa viabilité commerciale. Le carburant devrait être testé dans différents moteurs et son efficacité devrait être évaluée. De plus, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le pourcentage de liquide ionique qui peut être mélangé au carburant conventionnel sans compromettre ses caractéristiques ininflammables.

Malgré le coût de production potentiellement plus élevé, les chercheurs estiment que les avantages de ce carburant en matière de sécurité l'emportent sur les considérations financières. En rendant le carburant plus sûr et en éliminant le risque d’incendie accidentel, il existe un avantage significatif qui va au-delà des résultats financiers.

Source : OilPrice.com [Aucune URL]