Nouvelle méthode développée pour contrôler le flux d’électrons dans les matériaux quantiques

Des chercheurs de Penn State ont développé une méthode électrique pour contrôler la direction du flux d’électrons dans les matériaux quantiques, ce qui pourrait conduire à des progrès dans les appareils électroniques et les ordinateurs quantiques. La méthode a été démontrée dans des matériaux présentant l’effet Hall anormal quantique (QAH), dans lequel le flux d’électrons le long du bord d’un matériau ne perd pas d’énergie. Cet effet se produit dans les matériaux appelés isolants QAH, qui sont des isolants topologiques qui conduisent le courant uniquement sur leurs bords. Les chercheurs ont découvert que l’application d’une impulsion de courant à l’isolant QAH peut modifier la direction du flux d’électrons. Cette capacité à contrôler le flux d’électrons est cruciale pour optimiser le transfert et le stockage d’informations dans les technologies quantiques.

La méthode précédente pour changer la direction du flux d’électrons reposait sur un aimant externe, ce qui la rendait peu pratique pour les petits appareils comme les smartphones. La nouvelle méthode électrique offre une solution plus pratique et plus efficace. Les chercheurs ont optimisé l'isolant QAH en augmentant la densité du courant appliqué, ce qui a entraîné une densité de courant très élevée qui a inversé la direction de la magnétisation et la direction du transport des électrons. Ce passage du contrôle magnétique au contrôle électronique dans les matériaux quantiques est similaire à celui qui s’est produit dans le stockage de mémoire traditionnel, où les aimants ont été remplacés par des méthodes électroniques dans les technologies plus récentes.

L'équipe de recherche a également fourni une interprétation théorique de leur méthodologie. Ils se concentrent actuellement sur l’arrêt des électrons sur leur parcours et sur la démonstration de l’effet QAH à des températures plus élevées. L’objectif à long terme est de reproduire l’effet QAH à des températures plus pertinentes sur le plan technologique. La recherche a été financée par le Bureau de recherche de l'Armée, le Bureau de recherche scientifique de l'Armée de l'Air et la National Science Foundation, avec le soutien supplémentaire du Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science de Penn State et de l'initiative EPiQS de la Fondation Gordon et Betty Moore. .

Source : Université de Penn State

Définitions:

– Effet Hall anormal quantique (QAH) : phénomène dans lequel le flux d’électrons le long du bord d’un matériau ne perd pas d’énergie.

– Isolateurs QAH : Matériaux présentant l’effet QAH, qui sont un type d’isolant topologique qui conduisent le courant uniquement sur leurs bords.

– Isolant topologique : matériau qui est un isolant à l’intérieur mais qui peut conduire l’électricité sur sa surface ou sur ses bords en raison de sa structure de bande électronique unique.

Sources:

– Penn State University (Aucune URL fournie)