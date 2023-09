By

Au Pays de Galles, la prévention des chutes devient une priorité majeure des initiatives de santé publique. Avec l'aide du National Falls Prevention Taskforce Wales, des organisations comme Age Cymru s'efforcent de sensibiliser et d'éduquer les enfants et les adultes sur la manière d'identifier et de prévenir les risques de chute.

Pour Euronwydd Godwin, 80 ans, une chute dans les escaliers a entraîné une perforation du poumon, des caillots cérébraux et de multiples fractures. Après avoir passé plus d'un mois dans le coma, elle était déterminée à retrouver son indépendance avec le soutien de Care and Repair, qui lui a fourni les gadgets nécessaires pour l'aider à vivre seule.

Selon le Dr Inger Singh, responsable clinique national des chutes et de la fragilité, il existe plus de 4,000 20,000 fractures de la hanche et 35 40 fractures de n'importe quel os au Pays de Galles. Ces blessures ont non seulement un impact significatif sur les individus, mais représentent également une charge pour les services de santé. Cependant, avec l'introduction de services de liaison en matière de fractures, le risque de fractures ultérieures peut être réduit de XNUMX à XNUMX %.

L’un des défis de la prévention des chutes consiste à surmonter la stigmatisation associée à l’admission d’une chute. Pour résoudre ce problème, Age Cymru travaille avec des écoles du Pays de Galles pour sensibiliser les enfants aux risques de chute et à la manière dont ils peuvent contribuer à prévenir les accidents à la maison. Grâce à des pages Web interactives et à des exercices tels que l'identification des dangers dans un foyer typique, les enfants acquièrent des compétences précieuses pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches.

La prévention des chutes est un effort continu au Pays de Galles, mais des progrès ont été réalisés ces dernières années. L’objectif est de garantir que toutes les régions du Pays de Galles aient accès à des services de liaison en matière de fractures et à une intervention précoce afin de réduire le risque de fractures futures.

Sources : BBC Pays de Galles