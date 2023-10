La technologie satellitaire continue de révolutionner notre compréhension du phénomène El Niño et de ses impacts mondiaux. Lancé en 2020, le satellite Sentinel-6 Michael Freilich est conçu pour surveiller les hauteurs de la surface de la mer et fournir des données cruciales pour les études climatiques. En suivant les changements du niveau de la mer, les scientifiques sont en mesure de prédire toute une série d’impacts mondiaux, depuis les régimes de précipitations jusqu’aux sécheresses potentielles.

Les événements El Niño ont différents niveaux d’intensité et leurs impacts peuvent différer considérablement. C'est là que les satellites comme Sentinel-6 Michael Freilich jouent un rôle essentiel. En suivant l'évolution de la hauteur de la mer dans l'océan Pacifique, ce satellite permet aux chercheurs d'anticiper les impacts d'El Niño à l'échelle mondiale. Les événements El Niño se caractérisent par un niveau de la mer plus élevé que la normale et des températures océaniques plus chaudes que la moyenne dans le Pacifique équatorial. Ces conditions peuvent ensuite se propager vers les pôles le long des côtes occidentales des Amériques.

L'événement El Niño de cette année est encore en développement, mais les experts étudient déjà les événements passés pour mieux comprendre ses conséquences potentielles. Deux épisodes extrêmes d’El Niño au cours des 30 dernières années, l’un en 1997-1998 et l’autre en 2015-2016, ont provoqué des changements importants dans les températures mondiales de l’air et des océans, dans la configuration des vents et des précipitations atmosphériques et dans le niveau de la mer. Sentinel-6 Michael Freilich, ainsi que d'autres satellites comme TOPEX/Poseidon et Jason-2, ont capturé des données sur le niveau de la mer lors de ces événements.

En comparant les données sur le niveau de la mer d’octobre 1997, 2015 et 2023, il est évident que l’épisode El Niño actuel semble moins intense que les deux précédents. Le niveau de la mer dans le Pacifique central et oriental est environ 2 à 3 pouces (5 à 8 centimètres) plus élevé que la moyenne, couvrant une zone plus petite. Cela suggère que l’actuel El Niño n’atteindra peut-être pas la force maximale de ses prédécesseurs.

Malgré sa relative modestie, l'épisode actuel d'El Niño a encore le potentiel d'apporter des conditions plus humides dans le sud-ouest des États-Unis si les conditions sont favorables. Chaque événement El Niño est unique et les scientifiques continuent d'étudier et de surveiller l'évolution de l'événement de cette année pour mieux comprendre ses impacts.

