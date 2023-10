Les tendances changeantes d’El Niño et l’introduction du mécanisme Walker Switch

Ces dernières années, El Niño est devenu de plus en plus important dans les prévisions climatiques et la gestion de la variabilité climatique mondiale. El Niño est la phase chaude de l'oscillation australe El Niño (ENSO), caractérisée par le réchauffement des eaux océaniques dans l'est du Pacifique équatorial. À l’inverse, La Niña représente un refroidissement dans la même région. Ces variations cycliques des températures à la surface de la mer ont un impact significatif sur les conditions météorologiques dans le monde entier.

Une étude récente menée par le groupe de recherche sur le Quaternaire dirigé par Christoph Spötl visait à comprendre comment El Niño réagit aux influences naturelles sur de longues périodes. Les chercheurs ont analysé des dépôts de grottes connus sous le nom de spéléothèmes du sud-est de l'Alaska, qui ont conservé des enregistrements climatiques s'étalant sur 3,500 1970 ans. Les résultats indiquent que les processus de contrôle de la variabilité d’El Niño ont changé depuis les années XNUMX, le changement climatique d’origine humaine jouant désormais un rôle important.

Dans une étude distincte, l’équipe s’est concentrée sur l’examen des changements climatiques dans le sud-est de l’Alaska sur une période beaucoup plus longue de 13,500 XNUMX ans. Les spéléothèmes ont constitué des documents inestimables pour étudier la cause des changements climatiques rapides et à court terme au cours des périodes glaciaires. Étonnamment, le sud-est de l’Alaska a présenté un modèle climatique similaire à celui du Pacifique équatorial à la fin de la dernière période glaciaire et pendant la période de l’Holocène, remettant en question le « mécanisme de bascule bipolaire » établi. Au lieu de cela, les chercheurs ont introduit le concept de « commutateur Walker », déclenché par les changements du rayonnement solaire. Ce mécanisme conduit à des ajustements rapides des températures de surface de la mer dans le Pacifique équatorial, influençant finalement les modèles climatiques dans les hautes latitudes septentrionales.

Les études indiquent que les activités humaines jouent désormais un rôle important dans l’évolution d’El Niño. Le changement climatique a peut-être franchi un point critique dans les années 1970, conduisant à un phénomène El Niño plus permanent. L’introduction du concept du « commutateur Walker » fournit une explication alternative aux variations climatiques historiques, mettant en évidence l’interaction complexe des facteurs qui façonnent la dynamique climatique.

Les résultats soulignent la nécessité de poursuivre les recherches pour approfondir notre compréhension des processus climatiques. Le système climatique de la Terre étant dynamique et complexe, la poursuite des études sera cruciale pour prévoir et gérer la variabilité climatique à l'échelle mondiale.

Sources:

– « Démêler la réponse à El Niño : les influences naturelles façonnées par la société » par Paul Wilcox et al. dans Lettres de recherche géophysique.

– « Une bascule dans le Nord : les changements climatiques en Alaska sont étonnamment liés au Pacifique équatorial » par Paul Wilcox et al. dans L'innovation géoscience.