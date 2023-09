Le télescope spatial James Webb capture l'anneau d'Einstein le plus éloigné jamais réalisé

Le télescope spatial James Webb (JWST) a capturé une image extraordinaire d'un anneau d'Einstein, situé à 21 milliards d'années-lumière. Un anneau d'Einstein est un phénomène rare de lentille gravitationnelle prédit par la théorie de la relativité d'Albert Einstein. La lentille gravitationnelle se produit lorsque la gravité d'un objet massif au premier plan, comme un amas de galaxies ou un trou noir, déforme l'espace-temps, faisant apparaître la lumière provenant d'objets plus éloignés courbée et déformée.

La plupart des objets à lentille gravitationnelle forment des arcs ou des anneaux partiels autour de l'objet au premier plan. Cependant, un véritable anneau d'Einstein forme un cercle complet autour de l'entité la plus proche lorsque l'objet distant, l'objet au premier plan et l'observateur sont parfaitement alignés. Cet alignement permet un grossissement de la lumière émise par l'objet visé, permettant aux astronomes d'étudier des objets distants plus en détail.

L'anneau d'Einstein récemment découvert, nommé JWST-ER1, a été découvert dans le cadre de l'enquête COSMOS-Web, une carte complète de plus de 500,000 200 galaxies capturée au cours d'une observation continue de 1 heures par le JWST. JWST-ER1 se compose de deux parties : JWST-ER1g, la galaxie compacte de premier plan qui fait office d'objet de lentille, et JWST-ER1r, la lumière d'une galaxie plus lointaine qui forme l'anneau lumineux. JWST-ER17g est situé à environ 1 milliards d’années-lumière de la Terre, tandis que JWST-ER4r est à XNUMX milliards d’années-lumière plus loin.

La découverte de JWST-ER1 a permis aux chercheurs de calculer la masse de la galaxie lentille en examinant dans quelle mesure elle déformait l'espace-temps. Il a été découvert que la galaxie avait une masse équivalente à environ 650 milliards de soleils, ce qui la rend incroyablement dense pour sa taille. Une masse supplémentaire est nécessaire pour expliquer les résultats de la lentille, suggérant potentiellement la présence de matière noire ou d'autres facteurs encore inconnus.

Cette découverte remarquable contribue à notre compréhension des objets les plus lointains et les plus anciens de l’univers. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour faire la lumière sur la nature de ces galaxies densément peuplées et sur leurs processus de formation. Le télescope spatial James Webb continue de fournir des informations inestimables sur le cosmos grâce à ses capacités d'imagerie avancées.

