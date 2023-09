Nouvelle espèce de crocodile préhistorique découverte en Australie centrale

Une nouvelle espèce de crocodile préhistorique qui vivait dans le centre de l'Australie il y a environ huit millions d'années a récemment été nommée par des chercheurs. Les fossiles de cette espèce jusqu'alors sans nom, nommée Baru iylwenpeny, ont été découverts dans le gisement de fossiles d'Alcoota. L'auteur principal de l'étude, Adam Yates, qui est également conservateur principal des sciences de la terre au Musée et galerie d'art du Territoire du Nord, a choisi le nom de la langue Anmetyerre, qui signifie « chasseur excellent et habile ».

La découverte de Baru iylwenpeny est importante car il s’agit du crâne de crocodile Baru le plus complet jamais découvert. Il est également identifié comme le prédateur le plus grand et le plus dangereux du gisement de fossiles d'Alcoota, situé à environ 200 kilomètres au nord-est d'Alice Springs. On estime que le site date de la fin du Miocène, remontant à environ huit millions d'années.

Contrairement à d'autres espèces anciennes de Baru, Baru iylwenpeny présente plusieurs différences anatomiques. Ces adaptations ont donné à la créature une force accrue, lui permettant de s'attaquer à d'autres mégafaunes, comme l'oiseau géant incapable de voler, Dromornis Stirtini, qui coexistait dans la même zone au cours de la même période. L’espèce nouvellement nommée a des dents postérieures plus grandes et un museau plus large, offrant une morsure plus grosse et plus forte.

Baru iylwenpeny est la dernière espèce connue du genre Baru en Australie et n'est pas ancestrale des crocodiles modernes, qui appartiennent au genre Crocodylus. L'extinction de Baru peut avoir été influencée par des facteurs environnementaux, notamment un assèchement sévère et des changements dans le débit des rivières intérieures à la fin de l'époque du Miocène. Bien que Baru ait disparu des archives fossiles, les archives fossiles et la présence de crocodiles continuent d'exister.

Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les anciennes espèces de crocodiles qui habitaient autrefois le centre de l'Australie et fournit des informations précieuses sur la dynamique écologique de cette période.

Sources:

– Articles en paléontologie (Journal)

– ABC Alice Springs (médias)