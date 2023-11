Une nouvelle découverte met en lumière le ciel nocturne martien

By

Pour la première fois, des scientifiques ont observé une douce lueur verte dans le ciel nocturne de Mars, visible à l’œil humain. L'ExoMars Trace Gas Orbiter de l'Agence spatiale européenne a capturé ce phénomène étonnant au cours de sa mission d'étude de l'atmosphère martienne. La lumière rougeoyante est particulièrement brillante dans les régions polaires et pourrait potentiellement être utilisée par les futurs explorateurs humains comme source d’éclairage, à condition que le ciel soit dégagé de nuages.

Contrairement à la Terre, où la lueur nocturne est visible sous forme de couches de lumière verte, dorée et rougeâtre, la lueur nocturne sur les autres planètes varie. Sur Vénus, elle apparaît sous forme de lumière infrarouge, tandis que Jupiter présente une lueur nocturne ultraviolette qui semble variable. Mars a déjà montré une lueur nocturne infrarouge et ultraviolette, et même une lueur diurne causée par le rayonnement solaire dans le spectre visible. Cependant, jusqu’à présent, aucun spectre de lueur nocturne dans le domaine visible n’avait été observé sur Mars.

La découverte récente a été faite en étudiant les données de Trace Gas Orbiter, qui se sont concentrées sur les limites de l’atmosphère martienne. Les scientifiques ont identifié une lueur nocturne visible entre 40 et 60 kilomètres d'altitude au pôle sud pendant l'hiver martien. Cette lueur est le résultat de la combinaison des atomes d’oxygène du jour ensoleillé de Mars en dioxygène (O2), émettant une lueur brillante visible depuis la surface martienne.

L’importance de cette découverte réside dans le fait que les lueurs atmosphériques fournissent des informations précieuses sur la chimie, la circulation et les processus atmosphériques. Puisque Mars a une atmosphère mince, comprendre sa composition peut aider les scientifiques à percer le mystère de la raison pour laquelle certaines planètes sont habitables alors que d’autres ne le sont pas. De plus, l'étude de l'atmosphère martienne bénéficiera grandement aux futurs explorateurs en fournissant des informations cruciales sur les conditions de la planète.

Les observations récentes ouvrent la voie à de futures études mondiales de la circulation atmosphérique martienne utilisant des instruments plus simples et plus rentables. Grâce à ces avancées, les scientifiques espèrent que de nouvelles recherches permettront de mieux comprendre l'atmosphère unique de Mars, fournissant ainsi des connaissances précieuses pour notre exploration en cours de la planète rouge.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Comment la lueur verte dans le ciel nocturne de Mars a-t-elle été découverte ?

R : L'orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter de l'Agence spatiale européenne a observé la douce lueur verte alors qu'il était en orbite autour de Mars. C’est la première fois qu’un tel phénomène est détecté et visible à l’œil humain.

Q : Pourquoi la lueur verte est-elle particulièrement brillante dans les régions polaires ?

R : Les régions polaires de Mars connaissent une lueur verte plus prononcée en raison de la concentration d’atomes d’oxygène. Ces atomes se combinent pendant l’hiver martien, créant du dioxygène (O2) et émettant une lueur brillante.

Q : En quoi la lueur nocturne sur Mars diffère-t-elle de celle sur Terre ?

R : Sur Terre, la lueur nocturne apparaît sous la forme de couches de lumière verte, dorée et rougeâtre. Cependant, sur Mars, la lueur nocturne est principalement infrarouge et ultraviolette, cette découverte récente étant la première observation d'une lueur nocturne visible sur la planète rouge.

Q : Quelles sont les implications de cette découverte ?

R : L’observation de la lueur nocturne martienne fournit des informations précieuses sur la chimie, la circulation et les processus atmosphériques. Comprendre la composition de l'atmosphère de Mars aide les scientifiques à percer les mystères de l'habitabilité et fournit des informations cruciales pour les futures missions d'exploration.

Q : La lueur verte peut-elle être vue depuis la surface martienne ?

R : Oui, dans des conditions de ciel clair, les futurs explorateurs humains sur Mars pourraient observer la lueur verte à l’œil nu. Ce phénomène pourrait servir de source potentielle d’éclairage pour les astronautes sur la planète rouge.