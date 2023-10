De superbes images de la vie marine remportent le prix du photographe océanique de l'année

Une image époustouflante d’un nautile en papier flottant à la suite d’une éruption volcanique a remporté le prestigieux prix du photographe océanique de l’année 2023. La photographie a été prise par Jialing Cai lors d'une plongée en eaux noires aux Philippines. Le nautile en papier, une espèce inconnue, a été retrouvé à la dérive sur un débris dans l'océan suite à l'éruption du volcan Taal.

Cai a décrit les conditions difficiles de la plongée, avec une faible visibilité et un brouillard dense. Cependant, au milieu de cette adversité, Cai a capturé une scène sereine et enchanteresse. Les particules dans l'eau reflétaient la lumière du photographe, créant une atmosphère magique. L’image rappelait un conte de fées se déroulant dans une nuit enneigée, soulignant la beauté et la résilience de la vie marine.

Le 14 septembre, le concours du Photographe océanique de l'année a annoncé ses gagnants. Andrei Savin a pris la deuxième place, dont la photographie montrait un crabe dans les gracieuses tentacules d'une anémone de mer. L’image capture la relation délicate entre les différentes espèces marines.

La troisième place est revenue à Alvaro Herrero López-Beltrán pour sa photographie obsédante d'une baleine luttant pour atteindre la surface de l'eau. Les douves de la baleine ont été gravement endommagées car elles étaient emmêlées dans un pieu et une ligne de pêche. L’image rappelle brutalement l’impact des activités humaines sur la vie marine.

Le concours Ocean Photographer of the Year a lieu chaque année et est produit par Oceanographic Magazine en collaboration avec Blancpain, Arksen et Tourism Western Australia. Il vise à célébrer la beauté de l’océan et à sensibiliser aux défis auxquels sont confrontés les écosystèmes marins.

Sources:

– Revue océanographique

– Blancpain

– Arksen

– Tourisme Australie occidentale