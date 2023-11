Nouvelle avancée dans la réduction du CO2 : un catalyseur à base de Sn permet une production efficace d'éthanol

By

Dans le cadre d'une récente découverte révolutionnaire, les scientifiques ont développé un catalyseur à base d'étain capable de produire efficacement de l'éthanol grâce à la réduction du dioxyde de carbone. Cela représente une avancée significative dans le domaine de la technologie des énergies renouvelables et est très prometteur dans les efforts visant à atténuer les émissions de CO2.

La réaction électrochimique de réduction du CO2 (CO2RR) est une méthode très recherchée pour transformer le dioxyde de carbone en carburants à base de carbone. La production de carburants liquides, tels que l'éthanol, est particulièrement souhaitable en raison de leur densité énergétique élevée et de leur facilité de stockage. Cependant, la manipulation de la voie de couplage CC a posé un défi majeur, entravant les progrès dans ce domaine.

Dirigé par les Profs. Tao Zhang et Yanqiang Huang de l'Institut de physique chimique de Dalian (DICP) de l'Académie chinoise des sciences (CAS), un groupe de recherche a réalisé une percée significative dans ce domaine. Ils ont développé un catalyseur à base de Sn appelé SnS2@Sn1-O3G, qui a démontré une efficacité remarquable dans la conversion du CO2 en éthanol. Avec un rendement faradique allant jusqu'à 82.5 % à -0.9 VRHE et une densité de courant géométrique de 17.8 mA/cm2, ce catalyseur présente un grand potentiel pour une mise en œuvre à grande échelle.

Le catalyseur SnS2@Sn1-O3G a été fabriqué par réaction solvothermique de SnBr2 et de thiourée sur une mousse de carbone tridimensionnelle. Il se compose de nanofeuillets de SnS2 et d’atomes de Sn atomiquement dispersés (Sn1-O3G), qui sont cruciaux pour son activité catalytique.

Grâce à une étude mécanistique, les chercheurs ont découvert que le composant Sn1-O3G du catalyseur joue un rôle essentiel dans la promotion de la formation de liaisons CC. En adsorbant les intermédiaires *CHO et *CO(OH), il facilite le couplage des groupes formyle et bicarbonate, entraînant la production d'éthanol. Les réactifs marqués isotopiquement ont également révélé que les atomes de carbone présents dans l’éthanol final proviennent de l’acide formique et du CO2.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités pour la synthèse de l’éthanol et offre une stratégie précieuse pour manipuler les voies de réduction du CO2 afin d’obtenir les produits souhaités. Les résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature Energy, conférant ainsi une crédibilité supplémentaire à l'importance de cette avancée.

