Eclipsing X-ray Binary 4U 1538-522 : aperçus des observations NuSTAR

Des chercheurs de l'Université du Bengale Nord à Siliguri, en Inde, ont utilisé le réseau de télescopes spectroscopiques nucléaires (NuSTAR) de la NASA pour étudier les propriétés et le comportement d'un système binaire à rayons X à éclipses connu sous le nom de 4U 1538-522. Les binaires à rayons X (XRB) sont des systèmes composés d'une étoile normale ou d'une naine blanche transférant de la masse sur un objet compact comme une étoile à neutrons ou un trou noir. 4U 1538-522 est spécifiquement un binaire à rayons X de grande masse (HMXB) à éclipses persistantes alimenté par le vent et situé à environ 22,200 XNUMX années-lumière.

L'étude a révélé que la période de rotation du 4U 1538-522 est d'environ 526.23 secondes et présente une tendance à la baisse. Cependant, une inversion du couple se produit et la source commence à tourner à une vitesse de -0.305 seconde par an. Le profil d'impulsion du système montre une nature à double pic avec un pic primaire et secondaire, le pic secondaire s'affaiblissant près de l'énergie de la raie cyclotron (18-24 keV). Au-dessus de 30 keV, le profil d’impulsion passe d’un pic double à un pic unique.

On a initialement observé que l'énergie de la raie cyclotron de 4U 1538-522 augmentait à un rythme d'environ 0.11 keV par an, suivie d'une diminution à un rythme de -0.14 keV par an. Cette variation suggère un déséquilibre entre l’entrée et la sortie de matière, entraînant des modifications du monticule d’accrétion au fil du temps. Les observations NuSTAR révèlent également que les éclipses de 4U 1538-522 sont causées par de petites amas denses dans le vent du système qui occultent la lumière lorsque l'étoile à neutrons entre dans le membre de son compagnon supergéant.

Ces résultats fournissent des informations précieuses sur les propriétés et le comportement du 4U 1538-522, mettant en lumière la dynamique des binaires à rayons X et les processus d'accrétion impliqués.

Source : « Évolution à long terme de l’énergie de la ligne cyclotron dans un pulsar à éclipse 4U 1538-522. » – Ruchi Tamang et al., Avis mensuels de la Royal Astronomical Society (2023) DOI : 10.1093/mnras/stad2907

Citation : Eclipsing X-ray binaire 4U 1538-522 étudié avec NuSTAR (2023, 10 octobre) récupéré le 10 octobre 2023 à partir de [article source sans URL]

