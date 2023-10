Les scientifiques citoyens suivent les signaux radio pendant les éclipses solaires

Lors des éclipses solaires américaines d'octobre 2023 et d'avril 2024, des centaines de passionnés de radioamateur se rendront sur les ondes pour aider les scientifiques à étudier les effets des événements cosmiques sur les signaux radio. La communauté des radioamateurs, comme on l'appelle souvent, utilisera son équipement radio pour surveiller la manière dont les transmissions radio sont affectées lorsque la Lune bloque le Soleil.

L'un de ces passionnés est Todd Baker, un vendeur de tapis roulants industriels de l'Indiana, qui possède une immense tour d'antennes dans son jardin. Baker, connu sous son indicatif d'appel W1TOD, possède une collection d'antennes pointues qui lui permettent d'effectuer des transmissions longue distance à travers les États-Unis et même vers d'autres parties du monde. Les ondes radio qu'il transmet peuvent rebondir sur l'ionosphère, une couche atmosphérique située entre 50 et 400 milles au-dessus de la surface de la Terre, lui permettant de communiquer sur de longues distances.

On sait que les éclipses solaires affectent les transmissions radio, et Baker et des centaines d'autres passionnés de radio amateur rempliront intentionnellement les ondes lors des prochaines éclipses dans le cadre d'une expérience géante. Ces éclipses offrent l'occasion d'observer le comportement fluctuant de l'ionosphère à grande échelle puisque l'ombre projetée par la Lune lors d'une éclipse est unique et se propage rapidement à la surface de la Terre.

L'expérience est dirigée par Nathaniel Frissell, physicien spatial et ingénieur électricien à l'Université de Scranton, qui a formé un collectif scientifique citoyen appelé HamSCI. Ce collectif permet aux radioamateurs de partager leurs expériences et observations lors des éclipses avec les scientifiques.

L’ionosphère est une couche complexe et en constante évolution de l’atmosphère, ce qui rend difficile sa compréhension complète par les scientifiques. La fluctuation de l'ionosphère est influencée par la présence ou l'absence du Soleil, entraînant des changements dans le comportement des ondes radio. En étudiant l’impact des éclipses solaires sur les émissions de radio, les scientifiques espèrent mieux comprendre ce phénomène.

Dans l’ensemble, la participation de passionnés de radioamateur à cette expérience offre aux scientifiques une opportunité unique de collecter des données sur les effets des éclipses solaires sur les signaux radio. C'est un exemple de la manière dont les scientifiques citoyens peuvent contribuer à la recherche scientifique et approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure.

