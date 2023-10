Un guide pour observer l'éclipse solaire annulaire « Cercle de feu » du 14 octobre 2023

By

Si vous recherchez un endroit privilégié pour observer la prochaine éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023, vous avez de la chance. Nous avons des cartes détaillées qui montrent le chemin de l’éclipse à travers Hill Country, San Antonio et le centre-sud du Texas.

Pour lire les cartes, voici un petit guide :

– Zone bleue : ceci indique la région où l'éclipse totale se produira et où l'effet fascinant de « cercle de feu » sera visible.

– Lignes rouges : ces lignes représentent la durée de l'éclipse complète en minutes et secondes.

– Zone blanche : Il s’agit de la « zone de pâturage » où l’on peut observer certaines caractéristiques topographiques de la lune.

Si vous vivez ou travaillez à San Antonio, vous n’aurez pas besoin de voyager très loin pour assister à l’éclipse. La ville entière et le comté de Bexar se trouvent sur la trajectoire de l’éclipse annulaire complète, ce qui signifie que l’effet « anneau de feu » sera visible depuis n’importe quel endroit. La durée du plein effet variera en fonction de votre emplacement, allant de 3 minutes dans l’est du comté de Bexar à 4.5 minutes dans l’ouest du comté de Bexar.

En dehors de la trajectoire de l’éclipse annulaire complète se trouve la fascinante « zone de pâturage ». Ici, la trajectoire de la lune frôlera l'intérieur du soleil, offrant ainsi l'occasion d'assister à un phénomène appelé « Perles de Baily », où le soleil brille à travers les cratères de la lune. Certaines zones de la zone de pâturage comprennent Canyon Lake, New Braunfels, Seguin et Brackettville.

Pour ceux qui recherchent la plus longue durée de l'effet « cercle de feu », dirigez-vous vers les comtés d'Edwards, Real, Bandera, Medina, Atascosa ou Live Oak. Ces zones connaîtront près de 5 minutes d’éclipse annulaire à proximité d’endroits tels que Rocksprings, la zone naturelle de l’État de Lost Maples, Hondo, Jourdanton et Three Rivers.

De plus, les comtés de Frio, Karnes, Kendall, Kerr, Uvalde et Wilson seront également témoins de l'éclipse annulaire complète.

Assurez-vous de trouver votre emplacement sur les cartes fournies pour planifier votre observation de cet événement naturel spectaculaire.

Sources:

– Cartes et informations de KSAT News.