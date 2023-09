Grands événements et soirées de surveillance prévus pour l'éclipse solaire annulaire de l'Oregon

À l'approche de l'éclipse solaire annulaire très attendue, l'Oregon se prépare à une série de grands événements et de soirées d'observation pour assister à ce phénomène céleste rare. Ayant lieu le 14 octobre, l'éclipse du « cercle de feu » offrira un spectacle spectaculaire qui ne sera plus revu dans l'Oregon avant 2046.

Une éclipse solaire se produit lorsque la nouvelle lune s’aligne entre la Terre et le soleil, bloquant temporairement notre vision du soleil. Cependant, une éclipse annulaire se produit lorsque la lune est trop éloignée pour bloquer complètement le soleil, ce qui entraîne un superbe anneau de lumière sur les bords.

Même si les spectateurs n'auront pas l'occasion d'observer la couronne solaire, principale attraction d'une éclipse solaire totale, ils pourront néanmoins observer un phénomène connu sous le nom de « perles de Baily ». Cet événement se produit lorsque la lumière du soleil semble perler lorsqu’elle filtre à travers la surface accidentée de la lune. Des lunettes d'éclipse spécialisées sont nécessaires tout au long de l'événement pour protéger les yeux des spectateurs.

Pour assister à l'éclipse maximale, les individus devront se positionner dans une bande de 90 milles de large qui s'étendra de la côte centre-sud de l'Oregon, traversant des zones telles qu'Eugene, Roseburg, Crater Lake et le désert d'Alvord. En dehors de cette bande, y compris la région de Portland, les téléspectateurs connaîtront une éclipse partielle similaire à l'éclipse solaire totale de 2017.

Divers événements sont prévus à travers l'État pour célébrer cet événement céleste. L'Eclipse Fest 2023, qui devrait être le plus grand événement d'éclipse en Oregon, proposera de la musique live, des activités familiales et l'observation de l'éclipse elle-même. Un autre événement, Eclipse Into Nature, devrait avoir lieu au Running Y Resort à Klamath Falls et proposera des soirées de stars, des présentations et une soirée de surveillance publique le jour de l'éclipse.

D'autres endroits organisant des soirées horlogères incluent le parc d'État de Shore Acres, connu pour sa beauté côtière époustouflante, et Bullards Beach à Bandon, qui promet une soirée horlogère « festival de la lumière ». Crater Lake et Fort Rock devraient également attirer les visiteurs en raison de leur environnement pittoresque.

À mesure que l'excitation grandit, il est important de planifier à l'avance et d'obtenir des billets ou de prendre les dispositions nécessaires pour garantir une expérience mémorable lors de cette rare éclipse solaire annulaire.

