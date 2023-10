Analyse des fusions de trous noirs avec des masses Chirp universelles

Les trous noirs, énigmatiques et captivants, continuent de fasciner les scientifiques. Des chercheurs de l’Institut d’études théoriques de Heidelberg (HITS) en Allemagne ont fait une découverte intrigante : la fusion de trous noirs produit un bruit « gazouilli » distinct qui se produit dans deux gammes de fréquences universelles. Cette découverte a des implications significatives pour notre compréhension des trous noirs et de leur formation.

Les ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2015, ont ouvert un nouveau domaine de l'astronomie et ont valu le prix Nobel de physique en 2017. Ces ondes sont générées par des événements cataclysmiques, tels que la collision et la fusion de trous noirs. En analysant la progression de la fréquence du signal chirp émis lors de la fusion des trous noirs, les scientifiques peuvent calculer la « masse du chirp », une représentation de la masse combinée des trous noirs en fusion.

Les hypothèses précédentes pensaient que les trous noirs de n’importe quelle masse pouvaient fusionner. Cependant, les modèles développés par l’équipe HITS suggèrent que certains trous noirs ont des masses standards qui se traduisent par des gazouillis universels. La présence de masses gazouillantes universelles met non seulement en lumière la formation des trous noirs, mais donne également un aperçu des supernovae, de la physique nucléaire et stellaire, ainsi que des mesures de l'expansion accélérée de l'univers.

Le décapage de l'enveloppe des étoiles dans les systèmes binaires joue un rôle crucial dans la formation des trous noirs. Ce processus, qui se produit lorsque les étoiles échangent de la masse avec leur étoile compagne, a des conséquences importantes sur l'évolution de ces étoiles. Les étoiles qui subissent un décapage d'enveloppe sont plus susceptibles d'exploser en supernovae, et les trous noirs qui en résultent présentent des masses universelles, comme le prédisent les simulations menées par l'équipe HITS.

Les observations de trous noirs en fusion révèlent des caractéristiques intrigantes dans la distribution de leur masse gazouillante. Il semble y avoir un écart dans la distribution, ainsi que des pics à environ 8 et 14 masses solaires, qui correspondent aux gazouillis universels prédits par l'équipe HITS. Ces caractéristiques fournissent des informations précieuses sur la formation des trous noirs.

En outre, l’étude met en évidence l’existence de trous noirs de masses beaucoup plus importantes, ce qui suggère que tous les trous noirs de l’univers n’ont pas la même masse que ceux trouvés dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Cet écart peut être attribué à des différences dans la composition chimique des étoiles d’où proviennent ces trous noirs.

La découverte de masses gazouillantes universelles ouvre des possibilités passionnantes pour une exploration plus approfondie des trous noirs et de leurs propriétés. À mesure que de nouvelles observations seront effectuées, les scientifiques espèrent acquérir une compréhension plus approfondie de la formation et de l’évolution de ces entités cosmiques énigmatiques.

