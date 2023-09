Les vers de terre : des contributeurs clés à la production alimentaire mondiale

Une étude récente menée par des scientifiques de la Colorado State University (CSU) souligne le rôle essentiel que jouent les vers de terre dans la production alimentaire mondiale. Les vers de terre contribuent chaque année à environ 6.5 % du rendement mondial des céréales et à 2.3 % de la production de légumineuses. Cette nouvelle recherche estime que les vers de terre pourraient représenter jusqu’à 140 millions de tonnes de nourriture produite chaque année. Les vers de terre sont responsables de la construction de la structure du sol, contribuent à la rétention d'eau et facilitent la disponibilité des nutriments pour les plantes grâce à la dégradation de la matière organique. De plus, les vers de terre peuvent améliorer la croissance des plantes en augmentant la productivité globale d’environ 25 %.

Les chercheurs du CSU Steven Fonte, Nathan Mueller et Marian Hsieh ont estimé la contribution des vers de terre à la production alimentaire mondiale en analysant des cartes de l'abondance des vers de terre, des propriétés du sol, des taux d'engrais et des rendements des cultures. L'analyse a révélé que les vers de terre ont un impact plus significatif sur la production céréalière dans les pays du Sud, en particulier en Afrique subsaharienne et en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cela est probablement dû au fait que ces régions dépendent davantage de matières organiques, telles que le fumier et les résidus de cultures, qui stimulent les effets bénéfiques des vers de terre sur les plantes.

L'étude souligne l'importance de la biodiversité des sols et la nécessité de pratiques de gestion durable des sols. Fonte souligne que des sols sains peuvent avoir des impacts positifs tangibles sur la production agricole. De plus, des recherches récentes suggèrent que les sols contiennent jusqu'à la moitié de la biodiversité mondiale, ce qui influence considérablement les rendements des cultures. Fonte espère que cette étude encouragera une exploration plus approfondie des avantages positifs que d'autres organismes du sol, en particulier les communautés microbiennes, ont sur la productivité agricole.

Cette recherche a des implications importantes au-delà de la production alimentaire. Les vers de terre peuvent contribuer à atténuer la sécheresse et l’érosion en améliorant la porosité du sol et la rétention d’eau. Cependant, les chercheurs ne préconisent pas l’introduction de vers de terre dans de nouveaux habitats. Au lieu de cela, ils soulignent le potentiel d’amélioration de la productivité agricole et de réduction de la dépendance aux produits agrochimiques grâce à une meilleure gestion de la biologie des sols dans les zones où les vers de terre sont déjà présents.

Dans l’ensemble, cette étude met en lumière le rôle crucial des vers de terre dans la production alimentaire mondiale et souligne l’importance de la biodiversité des sols pour une agriculture durable.

Sources:

– Steven Fonte, Les vers de terre contribuent de manière significative à la production alimentaire mondiale, Nature Communications (2023)

– Université d’État du Colorado