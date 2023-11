Percer les mystères de l'Antarctique : enquêter sur l'impact des tourbillons sur le courant circumpolaire antarctique

Cette semaine, une ambitieuse expédition scientifique s’est lancée dans un voyage pour explorer le cœur « fuyant » du courant circumpolaire antarctique (ACC). L'ACC, connu comme le courant le plus puissant au monde, joue un rôle crucial dans la protection du continent glacé contre les eaux chaudes. Cependant, des inquiétudes sont apparues car les scientifiques soupçonnent que les tourbillons, formations tourbillonnantes d’eau se déplaçant dans la direction opposée au courant, pourraient servir de passerelles permettant à la chaleur de s’infiltrer dans la région.

Dirigée par le CSIRO et l’Australian Antarctic Program Partnership, une équipe scientifique dédiée a embarqué à bord du navire de recherche du CSIRO Investigator pour enquêter sur ces « passerelles » potentielles et recueillir des données précieuses pour comprendre pourquoi ces fuites se produisent. Au cours des cinq prochaines semaines, l'équipe se rendra vers le sud depuis Hobart, déployant des équipements d'observation de pointe et travaillant sans relâche 12 heures sur XNUMX, par équipes de XNUMX heures.

L'expédition comprend l'utilisation de planeurs autonomes en haute mer, qui échantillonneront des colonnes d'eau jusqu'à une profondeur de 1000 35 mètres. Ces planeurs, pilotés depuis le navire ou exploités à distance, donnent un aperçu de la structure complexe des éléments à petite échelle de l'océan. De plus, un système d'amarrage flottant appelé amarrage haut, équipé de 18 instruments, mesurera la salinité, la température, l'oxygène et les courants. Ce dispositif sera ancré au cœur du site de recherche pour une durée globale de XNUMX mois. Le voyage utilisera également des flotteurs Argo, des capteurs de conductivité, de température et de profondeur (CTD) pour recueillir des données sur diverses propriétés de l'eau.

Pendant que le navire explore les mystères de l'océan, un autre élément de cette expédition révolutionnaire implique le nouveau satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography). Développé conjointement par la NASA et l'agence spatiale française, le satellite offre une vision inédite de la dynamique des océans grâce à ses mesures à haute résolution. Le satellite SWOT permet aux scientifiques d'observer des caractéristiques à petite échelle qui se détachent des grands tourbillons, fournissant ainsi des informations précieuses sur le fonctionnement complexe de l'océan.

Les implications de cette recherche s’étendent bien au-delà du domaine scientifique. Alors que la glace marine rétrécit jusqu’à atteindre des niveaux record et que l’Antarctique connaît des changements sans précédent, il est crucial de comprendre ces interactions complexes. La glace de mer sert de tampon vital, réfléchissant la lumière du soleil et empêchant la glace terrestre de fondre dans l’océan, et son déclin pourrait avoir un impact considérable sur le niveau mondial de la mer. En participant à l’Appel de Paris pour les glaciers et les pôles, l’Australie a démontré son engagement à lutter contre le changement climatique et à étudier ses répercussions dans les régions les plus méridionales de notre planète.

FAQ:

