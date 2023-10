Le noyau interne de la Terre : étonnamment doux et hyperactif

By

Les scientifiques ont fait une découverte surprenante sur le noyau interne de la Terre. Longtemps considéré comme une masse de métal solide et immobile, les chercheurs ont découvert que le noyau interne pourrait en réalité être plus mou qu’on ne le pensait auparavant. Une nouvelle étude suggère que la douceur du noyau interne pourrait être due à des atomes hyperactifs qui se déplacent plus librement au sein de leur structure moléculaire.

Le noyau interne est une sphère massive composée principalement de fer, d’un diamètre d’environ 760 milles et d’un âge d’au moins 1 milliard d’années. Il est entouré par le noyau externe, composé de métaux liquides tourbillonnants, et est en outre enveloppé par le manteau, une couche de roche en fusion située juste sous la croûte solide de la Terre.

Les scientifiques pensaient initialement que l’immense pression au cœur de notre planète la rendrait complètement solide, avec des atomes de fer disposés dans un réseau hexagonal rigide. Cependant, les ondes sismiques des tremblements de terre ont révélé des incohérences au sein du noyau interne, ce qui a conduit à le décrire comme un « monde caché et pâteux ».

Des études antérieures suggéraient que la douceur du noyau interne pourrait être attribuée à la présence de fer liquide piégé ou à un « état superionique », dans lequel les atomes d'éléments tels que le carbone et l'hydrogène se déplacent constamment à travers le réseau d'atomes de fer.

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, des chercheurs ont recréé la pression intense du noyau interne en laboratoire. Ils ont observé le comportement des atomes de fer dans ces conditions et ont utilisé des simulations informatiques pour créer un noyau virtuel appelé « supercellule ».

Les simulations ont montré que les atomes de fer présents dans le noyau interne peuvent se déplacer collectivement, changeant de position au sein du réseau sans compromettre sa structure. Ce mouvement accru, appelé « mouvement collectif », rend le noyau interne moins rigide et plus faible face aux forces de cisaillement.

La douceur du noyau interne pourrait potentiellement éclairer la génération du champ magnétique terrestre, entre autres mystères. Comprendre les processus dynamiques et l'évolution du noyau interne est crucial pour mieux comprendre la composition et le comportement de notre planète.

En élucidant le mécanisme fondamental à l'origine de la mollesse du noyau interne, les scientifiques espèrent approfondir leur compréhension de l'intérieur de la Terre et de son impact sur notre planète dans son ensemble.