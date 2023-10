Des trous noirs supermassifs binaires récemment découverts révèlent les conséquences chaotiques des collisions cosmiques

Les astronomes ont fait une découverte étonnante à la suite d’une collision cosmique cataclysmique survenue il y a environ un milliard d’années. Dans les décombres de cette collision, qui a impliqué deux galaxies spirales, deux monstrueux trous noirs ont été découverts. Ces objets colossaux, appelés trous noirs supermassifs, se trouvent à environ 90 millions d'années-lumière de notre emplacement.

Le télescope Gemini Sud, situé sur la montagne Cerro Pachón dans les Andes chiliennes, a dévoilé ce système binaire de trous noirs en observant le centre tumultueux de la galaxie fusionnée, désignée NGC 7727. L'état de NGC 7727 revêt une importance particulière pour les astronomes, car il offre un aperçu de l'apparence future de notre propre galaxie, la Voie lactée, lorsqu'elle entrera en collision avec sa galaxie spirale voisine, Andromède, dans environ 4.5 milliards d'années. Actuellement, Andromède est située à environ 2.5 millions d’années-lumière de notre galaxie d’origine.

Ces remarquables trous noirs supermassifs semblent enfermés dans une danse orbitale, chacun possédant une masse stupéfiante. Le premier trou noir a une masse 154 millions de fois celle de notre soleil, tandis que le deuxième trou noir a une masse 6.3 millions de fois celle de notre soleil. Actuellement, les deux trous noirs sont séparés par une distance de 1,600 XNUMX années-lumière, mais avec le temps, ils convergeront gravitationnellement et finiront par fusionner. Cette fusion donnera naissance à un trou noir supermassif encore plus puissant, intégrant les masses combinées de ses prédécesseurs.

Le processus qui conduit à la fusion de ces trous noirs est facilité par l’émission d’ondes gravitationnelles, qui émanent du système lorsque les trous noirs tournent autour les uns des autres. Ces ondes emportent le moment cinétique, ce qui rapproche les trous noirs les uns des autres sur de longues périodes de temps. Les astronomes estiment que dans environ 250 millions d’années, les trous noirs entreront en collision et fusionneront, donnant naissance à un objet céleste géant.

La découverte de ces trous noirs supermassifs binaires met en lumière les conséquences chaotiques des collisions galactiques. Au cours des premières étapes de la fusion, les forces gravitationnelles concurrentes des trous noirs auraient perturbé les structures de leurs galaxies hôtes, projetant les étoiles et la poussière loin de leur noyau. Ce phénomène, observable par les astronomes, se traduit par une transformation de la forme des galaxies. Dans le cas de NGC 7727, elle est devenue une entité complexe et informe, dépourvue des bras spiraux reconnaissables qui définissaient auparavant ses galaxies constitutives.

Les images obtenues grâce au spectrographe multi-objets Gemini (GMOS) du télescope Gemini South mettent en évidence de manière frappante la tourmente cosmique au sein de NGC 7727. De vastes bandes de poussière et de gaz interstellaires, ressemblant à des toiles d'araignées éthérées, enveloppent les cœurs en fusion des galaxies progénitrices. En outre, la galaxie présente des régions dispersées de formation intense d'étoiles, appelées « régions d'étoiles », qui se produisent lorsque des galaxies riches en gaz entrent en collision, conduisant à la création de nouvelles étoiles.

À mesure que NGC 7727 évolue et que la formation d’étoiles diminue, elle prendra progressivement la forme d’une galaxie elliptique peuplée d’étoiles plus anciennes. Son noyau abritera un seul trou noir supermassif, doté d’une masse équivalente à 160.3 fois celle de notre soleil. Cette découverte unique fournit non seulement des informations cruciales sur les conséquences des fusions galactiques, mais souligne également la complexité et la diversité du paysage cosmique qui nous entoure.

Questions Fréquentes

1. Que sont les trous noirs supermassifs ?

Les trous noirs supermassifs sont des objets célestes extrêmement massifs résidant au centre des galaxies. Ils sont nettement plus gros que les trous noirs stellaires et peuvent avoir une masse des millions, voire des milliards de fois celle de notre soleil.

2. Comment les trous noirs fusionnent-ils ?

Les trous noirs fusionnent par émission d’ondes gravitationnelles, ce qui les rapproche progressivement les uns des autres. Au fil du temps, leurs orbites se dégradent, conduisant à une collision puis à une fusion.

3. Que se passe-t-il lors d'une collision galactique ?

Lors d'une collision entre deux galaxies, les forces gravitationnelles des trous noirs au sein de chaque galaxie perturbent les structures des galaxies. Les étoiles et la poussière sont projetées loin de leur position d'origine, entraînant une transformation de la forme des galaxies.

4. Qu'est-ce que la région d'étoile ?

Les régions Starburst sont des zones au sein des galaxies où se produit une formation intense d’étoiles. Ce phénomène est souvent déclenché par la collision de galaxies riches en gaz, qui entraîne l'afflux de gaz denses et de poussières nécessaires à la formation de nouvelles étoiles.

5. Qu'arrivera-t-il à NGC 7727 à l'avenir ?

Au fil du temps, NGC 7727 subira de nouvelles transformations. À mesure que la formation d’étoiles diminue, la galaxie prendra la forme d’une galaxie elliptique et sera dominée par des étoiles plus anciennes. Il conservera un seul trou noir supermassif en son cœur.