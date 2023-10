Des scientifiques découvrent des niveaux élevés d'hélium dans la lave arctique, ce qui suggère une fuite du noyau terrestre

Les scientifiques ont fait une découverte intrigante qui pourrait laisser penser à une fuite dans le noyau terrestre. Des niveaux élevés d'hélium-3 (³He), un isotope rare, ont été découverts dans des coulées de lave vieilles de 62 millions d'années sur l'île de Baffin, dans l'archipel arctique. Cette découverte remet en question la croyance selon laquelle le noyau terrestre, une boule de fer géante en fusion située au centre de la planète, serait encapsulé et isolé.

En règle générale, « ce qu'on trouve dans les roches provient de matériaux bombardés par le soleil au cours des premières étapes de l'existence de la planète. Étant donné que la Terre ne produit pas beaucoup de ³He et qu'une petite partie s'échappe dans l'espace à cause du rayonnement solaire, il est inhabituel de découvrir aujourd'hui des niveaux élevés de cet isotope dans les roches. La majorité des roches riches en ³He remontent au manteau terrestre.

Les niveaux d'olivine trouvés dans les roches de lave des îles de Baffin dépassent de loin ce que les scientifiques croyaient possible. Le manteau terrestre, qui libère constamment de la lave et absorbe des parties de la croûte, perd naturellement au fil du temps une partie du ³He initialement préservé. Cependant, si la quantité de ³He dans une roche dépasse une certaine limite, cela suggère que l’hélium provient d’une autre source.

Cette découverte amène les chercheurs à envisager la possibilité que l'hélium provienne du noyau terrestre. Cela remet en question la compréhension antérieure selon laquelle le noyau et les couches externes de la planète, y compris le manteau et la croûte, sont chimiquement stables et ne transfèrent pas de matière entre elles. Si cette découverte est vraie, elle suggère que l’intérieur profond de notre planète est plus dynamique qu’on ne le pensait auparavant, avec des éléments se déplaçant entre le noyau métallique et les parties rocheuses de la Terre.

Des recherches plus approfondies sont actuellement en cours pour déterminer si des éléments autres que l'hélium s'échappent également du noyau terrestre et comment et quand ces éléments migrent vers les composantes rocheuses de la planète. Cette étude révolutionnaire met en lumière la nature complexe et dynamique de notre planète et a le potentiel de réviser notre compréhension de ses processus internes.

Sources:

– Nature (30 août 2021)