Une nouvelle étude suggère que de mystérieuses taches dans le manteau terrestre pourraient être des vestiges d'une collision ayant formé la Lune

Les sismologues sont conscients depuis longtemps de l’existence de deux blobs énigmatiques de la taille d’un continent nichés dans la partie la plus profonde du manteau terrestre. Situées sous l’Afrique et dans la région du Pacifique Sud, ces anomalies denses intriguent les scientifiques depuis des décennies. Cependant, une étude récente propose une théorie convaincante selon laquelle ces blobs pourraient être les vestiges d'un événement catastrophique survenu au début de l'histoire de la Terre : la collision entre notre planète et un objet de la taille de Mars nommé Theia.

Les simulations informatiques menées par les chercheurs ont exploré l'événement d'impact, les propriétés de Theia et l'évolution ultérieure du manteau terrestre. L’étude suggère que lors de la collision, une partie importante de Theia a fusionné avec la Terre, entraînant la formation de blobs. Tous les débris restants se sont ensuite regroupés pour créer la lune. Les ondes sismiques se déplaçant à travers ces régions se propagent plus lentement qu'à travers le manteau environnant, ce qui prouve leur existence.

« Ces blobs, situés à 2900 2 kilomètres sous nous, représentent environ XNUMX % de la masse terrestre. Tous deux ont deux fois la masse de la Lune, ce qui les rend vraiment colossaux », a déclaré Qian Yuan, auteur principal de l'étude et géophysicien de Caltech.

La découverte de ces blobs, si elle est confirmée, fournirait une preuve tangible de la collision qui a donné naissance à la Lune sur Terre. Différant considérablement de la structure en couches attendue de la planète, ils représentent l’un des écarts les plus importants dans la composition de la Terre.

"Nous sommes étonnés de pouvoir découvrir les restes d'une autre planète, Theia, en fouillant dans les profondeurs du manteau terrestre", a ajouté Hongping Deng, co-auteur de l'étude et planétologue de l'Observatoire astronomique de Shanghai.

On pense que la densité accrue des blobs est une conséquence de leur teneur élevée en fer, semblable à celle des roches lunaires. Cette corrélation suggère qu'ils peuvent provenir du même matériau source que Theia.

Les chercheurs pensent que les futures missions lunaires pourraient fournir l'occasion de tester leur théorie en examinant les roches volcaniques à la surface de la Lune. Si leur modèle est précis, ces roches devraient présenter des isotopes et des oligo-éléments similaires à ceux trouvés dans les blobs.

Une compréhension globale de la collision qui a donné naissance à la Lune et de ses implications peut offrir des informations précieuses sur l'évolution de la Terre, ainsi que sur d'autres planètes rocheuses de notre système solaire et au-delà. En étudiant cet événement cataclysmique, les scientifiques tentent de comprendre pourquoi la Terre possède des caractéristiques uniques qui en font une planète habitable.

FAQ:

Q : Quelles sont les deux blobs mystérieux situés dans le manteau terrestre ?

R : Les sismologues ont identifié deux taches denses de la taille d’un continent sous l’Afrique et la région du Pacifique Sud.

Q : Comment ces blobs se sont-ils formés ?

R : Selon une étude récente, ils pourraient provenir de la collision entre la Terre et un objet de la taille de Mars connu sous le nom de Theia.

Q : Comment les blobs ont-ils été détectés ?

R : Les ondes sismiques se propagent plus lentement dans ces régions que dans le manteau environnant, ce qui permet aux scientifiques d'identifier leur présence.

Q : Qu’est-ce qui rend ces blobs importants ?

R : Ils s’écartent de la structure en couches attendue de la Terre, ce qui représente l’un des écarts les plus importants dans la composition de la planète.

Q : Quelles preuves soutiennent la théorie selon laquelle les blobs sont des restes de la collision qui a donné naissance à la Lune ?

R : La densité accrue des blobs, attribuée à leur forte teneur en fer, est cohérente avec celle des roches lunaires, ce qui suggère qu'elles pourraient avoir la même matière première.

Q : Comment les scientifiques envisagent-ils de tester cette théorie ?

R : Les futures missions lunaires pourraient être l'occasion d'examiner les roches volcaniques à la surface de la Lune, en comparant leurs isotopes et oligo-éléments à ceux trouvés dans les blobs.