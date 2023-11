Nouvelles connaissances sur les origines des grandes provinces terrestres à faible vitesse et de la Lune

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de Caltech a mis en lumière les origines des grandes provinces à faible vitesse (LLVP) de la Terre et de la Lune. Ces LLVP, qui sont des structures massives et riches en fer situées au cœur du manteau terrestre, ont longtemps intrigué les scientifiques.

Des découvertes antérieures réalisées dans les années 1980 avaient révélé la présence de deux blobs de la taille d’un continent sous le continent africain et sous l’océan Pacifique. Ces blobs, qui font deux fois la taille de la Lune, ont des compositions élémentaires différentes par rapport au manteau environnant. Leurs origines restaient cependant inconnues.

L'étude récente propose que les LLVP soient les restes d'une planète appelée Theia, qui est entrée en collision avec la Terre il y a des milliards d'années lors d'un événement cataclysmique qui a également donné naissance à la Lune. Cette découverte répond enfin à des questions qui persistent depuis des décennies concernant l'origine de la Lune et le sort de Theia.

L'équipe de recherche, dirigée par Qian Yuan, a utilisé des mesures d'ondes sismiques pour identifier les LLVP. Ces ondes se déplacent à des vitesses différentes à travers différents matériaux, et les LLVP possèdent des niveaux de fer plus élevés, ce qui les rend plus denses que leur environnement. Cette caractéristique de haute densité se traduit par un mouvement plus lent des ondes sismiques et par le nom de « grandes provinces à faible vitesse ».

En modélisant différents scénarios de composition chimique de Theia et d'impact avec la Terre, les chercheurs ont confirmé que la collision aurait pu donner naissance à la fois aux LLVP et à la Lune. Une partie du matériau du manteau de Theia a été incorporée au manteau terrestre, formant les deux blobs distincts observés aujourd'hui. D'autres débris issus de la collision se sont regroupés pour former la Lune.

Fait intéressant, l’étude explique également pourquoi les LLVP restent séparés du reste du manteau. Les simulations ont montré que l'énergie délivrée par l'impact de Théia restait concentrée dans la moitié supérieure du manteau. En conséquence, le manteau inférieur n'a pas complètement fondu, permettant au matériau riche en fer de Theia de rester relativement intact et de se déposer à la base du manteau.

À l'avenir, les chercheurs visent à étudier comment la présence du matériau de Theia a influencé divers processus géologiques au début de la Terre, tels que la tectonique des plaques et la formation des continents. En outre, l'étude met en évidence la nature ancienne des LLVP et leur importance potentielle dans la compréhension de l'évolution précoce de la Terre.

