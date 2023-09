La croissance de la croûte terrestre : lente et régulière

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie remet en question les théories existantes sur la formation rapide des plaques tectoniques terrestres. L'étude, publiée dans la revue Geochemical Perspective Letters, présente des preuves qui contredisent la croyance selon laquelle une activité tectonique est apparue soudainement il y a environ 3 milliards d'années. Au lieu de cela, les chercheurs suggèrent que la croissance de la croûte terrestre s'est produite progressivement au fil du temps.

L'auteur principal Jesse Reimink, professeur adjoint de géosciences, explique que la théorie dominante suggère une planète couverte stagnante sans activité tectonique avant un passage soudain aux plaques tectoniques. Cependant, les résultats de l’étude démontrent que ce n’est pas le cas. Pour tracer la formation de la croûte terrestre, les chercheurs ont analysé la composition chimique et l'âge de plus de 600,000 XNUMX échantillons des plus anciennes roches connues de la planète.

Des recherches antérieures reposaient sur des minéraux uniques pour estimer le taux de croissance de la croûte, mais cette méthode était sujette à des erreurs. Les minéraux peuvent subir une recristallisation partielle ultérieurement, ce qui entraîne des calculs inexacts quant au moment où ils se sont formés pour la première fois. Pour surmonter ce problème, les chercheurs ont développé une méthode unique prenant en compte le remaniement et le reformage des roches ignées au fil du temps. En calibrant les remaniements documentés dans les archives rocheuses, ils ont pu déterminer la courbe de croissance de la croûte terrestre.

En comparant leur courbe nouvellement calculée aux estimations précédentes basées sur des enregistrements minéraux, les chercheurs ont découvert que la lente formation des continents correspond mieux aux données basées sur les roches. La formation des continents et des plaques tectoniques a probablement commencé il y a environ 4 milliards d’années, bien plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, et s’est poursuivie pendant une période prolongée.

Cependant, Reimink prévient que la recherche n'est pas concluante en raison du nombre limité de données couvrant le premier milliard d'années de l'histoire de la Terre. Les roches âgées de plus de 3 milliards d’années sont rares, et celles de plus de 4 milliards d’années ne se trouvent que dans quelques endroits éloignés. Néanmoins, cette étude fournit des informations précieuses sur la croissance de la croûte terrestre et remet en question les théories dominantes sur l'émergence rapide de l'activité tectonique.

La tectonique des plaques moderne, qui recycle constamment la croûte terrestre, est responsable de la riche biodiversité et de la diversité géologique de la planète. Cependant, cela pose également des défis pour l’étude des archives rocheuses, car les roches plus anciennes sont rares. Malgré ces limites, la recherche contribue à notre compréhension de la croissance lente et régulière de la croûte terrestre sur des milliards d'années.

