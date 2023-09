Des électrons de haute énergie provenant de la Terre liés à la formation d'eau sur la Lune

Une étude récente menée par un chercheur planétaire de l'Université d'Hawaï à Manoa a dévoilé une découverte révolutionnaire sur l'origine de l'eau sur la Lune. Les chercheurs ont découvert que les électrons énergétiques de la couche de plasma terrestre jouent un rôle important dans les processus d'érosion à la surface de la Lune, contribuant potentiellement à la création d'eau. Leurs découvertes ont été publiées dans la revue Nature Astronomy.

La concentration et la répartition de l'eau sur la Lune sont cruciales pour comprendre sa formation et son développement. De plus, cette découverte pourrait faire la lumière sur l’origine de la glace d’eau trouvée dans les régions ombragées en permanence de la Lune.

Le champ magnétique terrestre, connu sous le nom de magnétosphère, protège notre planète des intempéries spatiales et des rayonnements nocifs du Soleil. L’interaction entre le vent solaire et la magnétosphère crée une queue magnétique allongée appelée feuille de plasma, qui contient des électrons et des ions de haute énergie. Ces particules peuvent provenir à la fois de la Terre et du vent solaire.

Des études antérieures se sont concentrées sur l’influence des ions de haute énergie du vent solaire sur l’altération spatiale des corps célestes comme la Lune. Cependant, cette nouvelle recherche met en évidence le rôle des électrons énergétiques de la Terre dans les processus d’érosion de la surface lunaire. Les chercheurs ont analysé les données de télédétection obtenues à partir de l'instrument Moon Mineralogy Mapper lors de la mission indienne Chandrayaan-1 pour étudier les altérations de la formation d'eau lorsque la Lune se déplaçait à travers la queue magnétique de la Terre.

Étonnamment, les observations ont montré que la formation d’eau dans la queue magnétique de la Terre était similaire à celle lorsque la Lune se trouvait à l’extérieur de la queue magnétique, où elle était bombardée par le vent solaire. Cela suggère qu’il pourrait y avoir des processus de formation supplémentaires ou de nouvelles sources d’eau non directement associées au vent solaire. Les chercheurs pensent que le rayonnement des électrons de haute énergie pourrait être responsable de ces effets.

Le lien entre la Terre et la Lune en termes de formation d’eau et d’évolution de la surface n’est pas encore entièrement compris. Des recherches supplémentaires, notamment des missions lunaires dans le cadre du programme Artemis de la NASA, seront nécessaires pour surveiller l'environnement du plasma et la présence d'eau sur la surface polaire lunaire pendant les différentes phases du voyage de la Lune à travers la queue magnétique terrestre.

Sources:

– Université d'Hawaï à Manoa, Astronomie de la Nature