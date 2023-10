D'anciennes roches volcaniques abritent un énorme réservoir d'eau sous le fond océanique de Nouvelle-Zélande

By

Les scientifiques ont récemment découvert un énorme réservoir d’eau caché profondément sous le fond océanique, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Cette découverte pourrait expliquer la survenue de séismes lents dans la région. Le réservoir d'eau s'est formé il y a 120 à 125 millions d'années au début du Crétacé lorsque des roches volcaniques, provenant d'un panache de lave comparable en taille à celle des États-Unis, se sont solidifiées en un vaste plateau. Des couches de sédiments ont depuis recouvert ces roches, enterrant les traces de leur passé explosif à 2 kilomètres sous le fond marin de l'océan Pacifique.

Les chercheurs ont découvert des lignes de faille le long de la côte est de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, et ont constaté que les roches anciennes étaient exceptionnellement « humides », l'eau représentant près de la moitié de leur volume. Ceci est inhabituel pour des roches de cet âge, car la croûte océanique normale devrait contenir beaucoup moins d’eau. La structure poreuse en nid d'abeille de ces roches, érodée par les mers peu profondes qui entouraient autrefois le plateau volcanique, leur a permis d'absorber et de stocker l'eau comme un aquifère pendant des millions d'années.

Ce réservoir d'eau récemment découvert est situé à 9.3 km de la faille Hikurangi, là où la plaque tectonique du Pacifique se subducte sous la plaque australienne dans le manteau terrestre. L’interaction entre ces plaques produit des séismes au ralenti appelés événements de « glissement lent ». Il a été observé que de tels événements sont souvent associés aux réserves d'eau dans les roches. L'eau peut créer des conditions de haute pression qui entravent le processus de glissement et empêchent les glissements soudains.

L’existence de ce réservoir d’eau peut expliquer les tremblements de terre lents et inoffensifs qui se produisent tous les un ou deux ans sur la faille d’Hikurangi. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les effets exacts du réservoir d’eau sur la faille. Des analyses sismiques ont été utilisées pour créer une image 3D de la région sous-marine et localiser le réservoir. Cependant, des forages profonds dans le fond océanique seront nécessaires pour déterminer l’étendue du réservoir et son impact sur la pression autour de la faille.

Cette découverte fournit des informations précieuses sur les processus géologiques qui se produisent en profondeur dans la croûte terrestre et pourrait avoir des implications pour la compréhension de la dynamique des tremblements de terre dans d'autres zones de subduction à travers le monde.

