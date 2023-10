De nouvelles découvertes mettent en lumière le noyau de la Terre : fuites d'hélium et formation planétaire

By

Une étude récente a révélé de nouvelles informations surprenantes sur la composition du noyau terrestre et le processus de formation des planètes. Les scientifiques ont détecté une quantité importante d'une forme rare d'hélium, connue sous le nom d'hélium-3, dans les roches volcaniques de l'île de Baffin au Canada. Cette découverte conforte la théorie selon laquelle l'hélium s'échappe du noyau terrestre, un processus qui se produit depuis des millions d'années.

Contrairement à l’hélium-4, que l’on trouve couramment sur Terre, l’hélium-3 est plus abondant dans le cosmos. C’est pourquoi les scientifiques ont été étonnés de trouver une plus grande quantité d’hélium-3 que celle signalée précédemment dans les roches de l’île de Baffin. L'équipe de recherche, dirigée par Forrest Horton de la Woods Hole Oceanographic Institution, a publié ses résultats dans la revue Nature.

La détection des éléments qui s'échappent du noyau terrestre fournit des informations précieuses sur la formation et l'évolution de la planète. Cette découverte récente renforce une hypothèse existante selon laquelle notre planète serait originaire d'une nébuleuse solaire, un nuage de gaz et de poussière qui s'est effondré en raison de l'explosion d'une supernova à proximité. On pense que cette nébuleuse solaire contenait de l’hélium-3, qui est ensuite entré dans la composition de la Terre.

Pour mener leurs recherches, Horton et ses collègues se sont rendus dans les paysages isolés et époustouflants de l’île de Baffin en 2018. Leur objectif était d’étudier la lave qui a éclaté il y a des millions d’années lorsque le Groenland et l’Amérique du Nord se sont séparés, formant un nouveau fond marin. En étudiant ces roches, l’équipe visait à mieux comprendre le contenu enfermé dans le noyau et le manteau terrestre.

Les mesures prises par les chercheurs sur l'île de Baffin ont révélé des niveaux d'hélium-3 et d'hélium-4 étonnamment élevés par rapport aux études précédentes. Il est intéressant de noter que les mesures variaient selon les échantillons collectés. Horton a décrit l'expérience de l'étude des roches comme la découverte de trésors scientifiques, car elles étaient riches en olivine vert vif, également connue sous le nom de péridot.

L’importance de cette découverte réside dans le rapport hélium-3/hélium-4. Bien qu’il n’y ait qu’environ un atome d’hélium-3 pour chaque million d’atomes d’hélium-4, l’équipe de recherche a mesuré environ 10 millions d’atomes d’hélium-3 par gramme de cristaux d’olivine. Cela suggère que les gaz hérités de la nébuleuse solaire lors de la formation du système solaire sont mieux préservés sur Terre qu’on ne le pensait auparavant.

Dans l’ensemble, cette recherche apporte un nouvel éclairage sur les fuites d’hélium du noyau terrestre et offre des informations précieuses sur l’histoire et la formation de notre planète. L'étude souligne l'importance d'enquêter sur des endroits éloignés, tels que l'île de Baffin, pour découvrir les secrets cachés dans les profondeurs de la Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que l’hélium-3 ?

L'hélium-3 est une version rare de l'hélium, un élément communément connu pour son utilisation dans les ballons. Contrairement à l’hélium-4, qui est abondant sur Terre, l’hélium-3 se trouve plus couramment dans l’espace.

Comment l'hélium 3 s'est-il retrouvé dans les roches de l'île de Baffin ?

La présence d'hélium-3 dans les roches de l'île de Baffin remonte à la formation de notre système solaire. On pense que l’hélium-3 proviendrait d’une nébuleuse solaire, un nuage de gaz et de poussière qui s’est effondré et a formé les planètes, dont la Terre.

Que révèle cette découverte sur le noyau terrestre ?

La détection d'hélium-3 s'échappant du noyau terrestre fournit des informations précieuses sur la formation et l'évolution de notre planète. Il conforte l'hypothèse selon laquelle le noyau terrestre contient des gaz hérités de la nébuleuse solaire, mettant ainsi en lumière les processus qui ont façonné notre planète au fil des millions d'années.

Pourquoi l’île de Baffin est-elle importante pour cette recherche ?

L'île de Baffin, située sur le territoire canadien du Nunavut, offre des caractéristiques géologiques uniques et des coulées de lave qui fournissent des informations précieuses sur la composition de la Terre. L'environnement isolé et vierge de l'île permet aux scientifiques d'étudier des roches et des minéraux restés relativement intacts, permettant ainsi de nouvelles découvertes sur l'histoire de notre planète.