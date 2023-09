L'ancien fond océanique caché entourant le noyau de la Terre révélé dans une nouvelle carte haute résolution

Une étude récente a dévoilé une découverte révolutionnaire sur l'hémisphère sud de la Terre : une couche fine mais dense d'anciens fonds océaniques s'enroulant autour du noyau. Cette caractéristique jusqu'alors inconnue existe à environ 2,900 1,800 kilomètres (XNUMX XNUMX miles) sous la surface, à la limite noyau-manteau (CMB). Les géologues s'appuient depuis longtemps sur les investigations sismiques pour mieux comprendre la structure interne de notre planète, et ces nouvelles recherches ont montré que la complexité de l'intérieur de la Terre est bien plus grande qu'on ne le pensait auparavant.

L'étude, menée par la géologue Samantha Hansen de l'Université d'Alabama et ses collègues, impliquait l'utilisation des ondes sismiques provenant de tremblements de terre dans l'hémisphère sud pour sonder la structure ULVZ (zones à ultra-basse vitesse) le long du CMB. En analysant le mouvement et l'interaction de ces ondes sismiques, les chercheurs ont pu cartographier la composition de la matière située sous la surface de la Terre. On pense que les ULVZ, où les ondes sonores se propagent plus lentement, sont une croûte océanique enfouie pendant des millions d’années.

Les simulations présentées dans l'étude suggèrent que les courants de convection pourraient avoir déplacé l'ancien fond océanique vers son emplacement actuel, bien qu'il ne se trouve pas à proximité de zones de subduction reconnues à la surface. Bien que d'autres explications n'aient pas été complètement exclues, l'hypothèse du fond océanique semble être l'explication la plus plausible des ULVZ à l'heure actuelle. Les chercheurs suggèrent également que l’ancienne croûte océanique pourrait envelopper tout le noyau, bien que sa minceur rende difficile sa confirmation.

Les implications de cette découverte sont importantes pour divers domaines d'études. Comprendre les subtilités de la composition de la Terre est crucial pour étudier des phénomènes tels que les éruptions volcaniques et les fluctuations du champ magnétique de la planète, qui nous protège du rayonnement solaire dans l'espace. De plus, découvrir comment la chaleur du noyau s'échappe vers le manteau fournit des informations précieuses sur les processus globaux de la Terre.

Cette carte haute résolution de la géologie cachée de la Terre met en valeur les liens profonds entre les structures superficielles et profondes de la Terre et met en lumière les mécanismes complexes qui animent notre planète. À mesure que les études sismiques se poursuivront, de plus amples détails et une compréhension plus complète de l'intérieur de la Terre seront dévoilés.

Sources:

– Avancées scientifiques