Les corps de fusée et les satellites brûlés laissent une signature de particules métalliques dans l'atmosphère terrestre

Une étude récente a découvert que l'atmosphère terrestre contient des particules métalliques dispersées provenant des corps de fusées et des satellites brûlés, un problème qui ne fera qu'empirer avec l'augmentation des lancements spatiaux commerciaux et des constellations de satellites. Le nombre croissant de satellites en orbite, notamment dû à la construction de grandes constellations de satellites de communication par des sociétés privées comme SpaceX, a conduit à une accumulation importante de minuscules morceaux de métal dans l’atmosphère.

L'auteur principal de l'étude, Daniel Murphy du laboratoire des sciences chimiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration, souligne la nécessité de comprendre les implications potentielles de ces particules métalliques sur l'environnement et la santé humaine à mesure que l'industrie des vols spatiaux se développe rapidement. Bien qu'il n'existe actuellement aucune preuve suggérant un impact direct sur les humains, l'inquiétude réside dans les effets potentiels sur l'atmosphère terrestre, en particulier sur la stratosphère.

L’une des inquiétudes est de savoir si la présence de métaux dans la stratosphère modifie ses propriétés et affecte potentiellement la couche d’ozone et d’autres processus. Les chercheurs ont trouvé des métaux tels que le niobium, le cuivre, le lithium et l’aluminium dans l’atmosphère, provenant très probablement des restes brûlés de fusées et de satellites. Cette découverte a été faite à l'aide d'un avion de recherche de la NASA spécialement équipé d'un instrument spectromètre qui analysait les éléments atmosphériques.

La majorité des métaux se trouvent au-dessus des régions polaires de la Terre, bien que des traces aient été détectées plus près de l'équateur. L’étude note que même si les météores peuvent également déposer des métaux dans l’atmosphère, la différence de masse entre les fusées et les satellites par rapport aux météores est significative. Des centaines de tonnes de métaux sont libérées par la désintégration des fusées et des satellites, alors que les météores n'apportent que des microgrammes.

Les impacts potentiels de ces particules métalliques sur l'écosystème terrestre sont encore flous. Cependant, l’étude souligne le manque de recherches antérieures dans ce domaine, soulignant l’importance d’étudier les effets à long terme et les éventuelles conséquences mondiales. Il est crucial d’aborder cette question le plus tôt possible pour comprendre les implications de la croissance rapide de l’industrie des vols spatiaux sur notre environnement et sur la planète dans son ensemble.

