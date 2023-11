Une nouvelle découverte révèle les effets des événements cosmiques sur l'ionosphère terrestre

By

Lors d'une récente avancée, les scientifiques ont découvert des preuves selon lesquelles des événements cosmiques se produisant à des milliards d'années-lumière peuvent avoir des effets mesurables sur Terre. La source de cette découverte remarquable est la détection d’une explosion massive d’énergie connue sous le nom de sursaut gamma (GRB) provenant d’une étoile lointaine en explosion. Cet événement particulier, nommé GRB 221009A, a été détecté le 9 octobre 2022 par le télescope spatial intégral de l'Agence spatiale européenne et d'autres satellites à haute énergie en orbite autour de la Terre.

La magnitude du GRB 221009A était sans précédent, ce qui en fait l'un des GRB les plus puissants jamais enregistrés. Les chercheurs l'ont comparé à une éruption solaire majeure en raison de son impact sur l'ionosphère terrestre. L'explosion a déclenché des détecteurs de foudre en Inde et provoqué plusieurs heures de perturbations dans l'ionosphère, enregistrées par des instruments en Allemagne.

L'ionosphère, une couche riche en plasma de la haute atmosphère, joue un rôle crucial dans l'électricité atmosphérique et forme la bordure interne de la magnétosphère. La perturbation provoquée par GRB 221009A a affecté les couches les plus basses de l'ionosphère, altérant le comportement des signaux radio à très basse fréquence.

Cette nouvelle découverte suscite des inquiétudes quant aux conséquences potentielles si un GRB similaire devait se produire dans notre propre galaxie. La couche d'ozone pourrait être endommagée, permettant ainsi aux rayons ultraviolets nocifs d'atteindre la surface de la Terre. On a supposé que les extinctions massives passées sur Terre étaient causées par de tels événements cosmiques.

Les scientifiques analysent actuellement les données collectées par le satellite sismo-électromagnétique chinois (CSES) pour mieux comprendre la corrélation entre les sursauts gamma et leurs effets sur l'ionosphère terrestre. Ces connaissances leur permettront d’identifier des modèles et potentiellement de prédire de futures perturbations.

Dans l’ensemble, cette découverte révolutionnaire met en évidence l’interconnectivité de l’univers et rappelle l’impact potentiel des événements cosmiques sur notre planète.

QFP

Q: Qu'est-ce qu'un sursaut gamma ?

A: Un sursaut gamma est une explosion très énergétique qui se produit dans des galaxies lointaines et libère une énorme quantité de rayonnement gamma.

Q: Qu'est-ce que l'ionosphère ?

A: L'ionosphère est une couche riche en plasma de la haute atmosphère qui s'étend d'environ 50 km à 950 km au-dessus de la Terre. Il joue un rôle crucial dans l’électricité atmosphérique et forme la bordure interne de la magnétosphère.

Q: Comment les sursauts gamma affectent-ils la Terre ?

A: Les sursauts gamma peuvent provoquer des perturbations dans l'ionosphère terrestre, altérant le comportement des signaux radio et potentiellement endommager la couche d'ozone.

Q: Un sursaut gamma dans notre galaxie pourrait-il être nocif ?

A: On craint qu'un sursaut gamma se produisant dans notre galaxie puisse avoir de graves conséquences, comme endommager la couche d'ozone et permettre aux rayons ultraviolets nocifs d'atteindre la surface de la Terre. Toutefois, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre toute l’étendue des risques potentiels.

