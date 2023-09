L'exoplanète ultra-dense et étrange Gliese 367 b

By

La découverte d'exoplanètes a approfondi notre compréhension de l'univers et remis en question nos théories existantes sur la formation planétaire. Parmi les nombreuses exoplanètes répertoriées, Gliese 367 b, également connue sous le nom de Tahay, se démarque comme une exoplanète. Elle est classée comme planète à période ultra-courte (USP) en raison de sa période orbitale extrêmement courte de seulement 7.7 heures. Ce qui rend Gliese 367 b encore plus intrigant, c'est sa composition ultra-dense, avec une densité presque deux fois supérieure à celle de la Terre.

Elisa Goffo, auteure principale d'une étude récente menée à l'Université de Turin, compare Gliese 367 b à une planète semblable à la Terre, sans son manteau rocheux. Cela suggère que la planète est composée principalement de fer. La recherche, intitulée « Société pour la sous-terre à ultra-haute densité et à période ultra-courte GJ 367 b : découverte de deux planètes supplémentaires de faible masse à 11.5 et 34 jours », non seulement affine les mesures de la masse de Gliese 367 b et rayon mais révèle également la présence de deux planètes sœurs.

La découverte de Gliese 367 b a été réalisée à l'aide des données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) en 2021. Cependant, l'étude récente a utilisé le spectrographe HARPS (High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) de l'Observatoire européen austral pour obtenir des mesures plus précises. . Les chercheurs ont découvert que Gliese 367 b a un rayon de 70 pour cent de celui de la Terre et une masse de 63 pour cent de celle de la Terre, ce qui la rend deux fois plus dense que notre planète.

La densité inhabituelle de Gliese 367 b suggère qu'il s'agit probablement du noyau d'une planète autrefois plus grande, ayant perdu son manteau rocheux à la suite d'un événement catastrophique ou de collisions avec d'autres protoplanètes au cours de sa formation. Une autre possibilité est que Gliese 367 b soit le reste d'une géante gazeuse qui aurait migré à proximité de son étoile, entraînant la perte de son atmosphère.

L'étude a également révélé l'existence de deux planètes supplémentaires dans le système, Gliese 367 c et d, ce qui conforte l'idée selon laquelle les planètes à période ultracourte se trouvent souvent dans des systèmes comportant plusieurs planètes. Ces planètes compagnes, bien qu'en orbite proche de l'étoile comme Gliese 367 b, ont des masses plus faibles. La présence des planètes sœurs fournit des indices importants pour comprendre le processus de formation de Gliese 367 b.

Les recherches menées par Goffo et ses collègues contribuent à notre connaissance des exoplanètes et de la diversité des compositions planétaires trouvées dans l'univers. Les résultats de cette étude ont des implications pour notre compréhension de la formation planétaire et des scénarios de formation potentiels qui ont donné naissance à l’étrange planète ultra-dense Gliese 367 b.

