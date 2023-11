Nouvelle percée dans la communication spatiale : un laser envoyé depuis le vaisseau spatial Psyche

By

Dans une réalisation révolutionnaire, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a récemment accompli quelque chose de jamais réalisé auparavant dans le domaine des communications spatiales. Ils ont réussi à envoyer un laser depuis le vaisseau spatial Psyché, situé à environ 10 millions de kilomètres de la Terre, vers le sud de la Californie. Cet événement marquant marque une étape importante vers l’avancement de l’exploration spatiale, notamment en ce qui concerne les futures missions habitées vers Mars.

Le projet Deep Space Optical Communications (DSOC) de la NASA était chargé d'envoyer le laser infrarouge codé avec des données de test sur une immense distance en seulement 50 secondes. Le laser a été émis par le vaisseau spatial sans pilote Psyché, lancé en octobre et actuellement en route pour étudier une comète remplie de métal dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le laser a été reçu par le télescope Hale de l'observatoire Palomar de Caltech, ce qui en fait la démonstration de communications optiques la plus éloignée jamais réalisée.

La directrice des démonstrations technologiques à la NASA, Trudy Kortes, a souligné l'importance de cette réalisation pour ouvrir la voie à l'exploration de l'espace lointain. En réalisant cette « première lumière », les scientifiques et les ingénieurs progressent vers le développement de communications à débit de données plus élevé, capables de transmettre des informations scientifiques, des images haute définition et des vidéos en streaming. Ces progrès sont essentiels à l'heure où la NASA envisage d'envoyer des humains sur Mars, ce qui est considéré comme le prochain grand pas de l'humanité.

Même si le faisceau laser a parcouru une distance incroyable, il est important de noter qu’il ne s’agissait pas d’une communication extraterrestre. Malgré les fantasmes de science-fiction, il n’y a eu aucun contact avec la vie extraterrestre lors de cet événement historique.

FAQ:

Q : Quelle distance le faisceau laser de la NASA a-t-il parcouru ?

R : Le faisceau laser a été transmis depuis le vaisseau spatial Psyché, situé à 10 millions de kilomètres de la Terre, vers le sud de la Californie.

Q : Quel est l’objectif du projet Deep Space Optical Communications (DSOC) ?

R : Le projet DSOC vise à développer des communications optiques à haut débit pour l'exploration spatiale, permettant la transmission de grandes quantités de données entre la Terre et les vaisseaux spatiaux.

Q : Quelle est la signification de cette réalisation ?

R : Cette réalisation représente une étape importante vers l’amélioration des capacités de communication spatiale, qui seront cruciales pour les futures missions habitées vers Mars et d’autres projets d’exploration de l’espace lointain.