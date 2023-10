Une nouvelle étude suggère que l’ancienne Vénus aurait pu soutenir la vie microbienne

Une étude récente publiée dans la revue Nature Astronomy a révélé que Vénus, souvent appelée la planète sœur de la Terre, pourrait avoir connu une activité tectonique il y a des milliards d'années. La recherche suggère que l’ancienne Vénus aurait pu constituer un habitat potentiel pour la vie microbienne en raison de ces activités tectoniques. L'étude s'est concentrée sur la tectonique des plaques, une théorie scientifique qui explique comment la coque externe de la Terre est divisée en grandes sections appelées plaques tectoniques. Ce processus donne naissance aux océans, aux continents et aux montagnes, qui jouent un rôle crucial dans la vie sur notre planète.

Les résultats indiquent que Vénus et la Terre auraient pu être encore plus similaires qu’on ne le pensait auparavant, car les deux planètes fonctionnaient selon un mode tectonique similaire. Matthew Weller, l'auteur principal de l'étude du Lunar and Planetary Institute de Houston, a déclaré : « Nous avions très probablement deux planètes en même temps dans le même système solaire fonctionnant dans un régime tectonique des plaques – le même mode tectonique qui a permis pour la vie que nous voyons sur Terre aujourd’hui.

Cependant, les chercheurs notent que la tectonique des plaques sur Vénus a probablement cessé après que la planète ait perdu de l'eau et que son atmosphère soit devenue trop chaude et épaisse. Ce processus aurait pu épuiser les ingrédients nécessaires aux mouvements tectoniques. Vénus et la Terre partagent des similitudes en termes de taille, de masse, de densité et de volume, mais Vénus reste la planète la moins comprise parmi les planètes telluriques.

L'étude souligne la nécessité d'explorer les mécanismes qui ont conduit à la formation de l'atmosphère de Vénus, composée principalement de dioxyde de carbone et d'azote. Des modèles informatiques comparant l'atmosphère vénusienne actuelle à la tectonique des plaques suggèrent que seuls ces premiers mouvements tectoniques pourraient expliquer la composition atmosphérique actuelle et la pression de surface sur Vénus.

Les chercheurs pensent que Vénus pourrait être passée d’un mouvement tectonique limité à son modèle actuel de couvercle stagnant. Dans ce modèle, la surface de la planète comporte une seule plaque avec un mouvement minimal pour libérer des gaz dans l'atmosphère. Alexander Evans, co-auteur de l'étude de l'Université Brown, suggère que les planètes peuvent entrer et sortir de différents états tectoniques, entraînant des fluctuations potentielles de l'habitabilité.

Une exploration plus approfondie de Vénus, comme la prochaine mission DAVINCI de la NASA, devrait fournir davantage d'informations sur l'histoire de la planète et confirmer les résultats de l'étude. Les chercheurs visent également à découvrir comment Vénus a perdu sa tectonique des plaques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que la tectonique des plaques ?

R : La tectonique des plaques est une théorie scientifique qui décrit comment la coque externe de la Terre est divisée en grands morceaux appelés plaques tectoniques, qui flottent sur le manteau de la planète. Ces plaques donnent naissance à diverses caractéristiques terrestres telles que les océans, les continents et les montagnes.

Q : Vénus aurait-elle pu abriter la vie microbienne dans le passé ?

R : L'étude récente suggère que l'ancienne Vénus aurait pu être capable de soutenir la vie microbienne il y a des milliards d'années, grâce aux activités tectoniques. Cependant, la tectonique des plaques a probablement cessé sur Vénus après qu’elle ait perdu de l’eau et que son atmosphère soit devenue trop chaude et épaisse.

Q : Comment Vénus se compare-t-elle à la Terre ?

R : Vénus et la Terre partagent des similitudes en termes de taille, de masse, de densité et de volume. Cependant, Vénus reste la planète la moins connue parmi les planètes telluriques.

Q : Quel impact ces découvertes pourraient-elles avoir sur notre compréhension des planètes habitables ?

R : L’étude suggère que les planètes peuvent entrer et sortir de différents états tectoniques, ce qui pourrait influencer leur habitabilité. Cela met en évidence la nécessité de prendre en compte les fluctuations de l’habitabilité plutôt que de supposer que les planètes sont habitables en permanence.

Q : Quelle est la prochaine mission DAVINCI de la NASA ?

R : La mission DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) de la NASA vise à explorer Vénus et à fournir un aperçu de son atmosphère et de son histoire géologique.