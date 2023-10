De nouveaux défis de découverte pour la compréhension des pulsars

By

Une étude récente publiée dans la revue Nature Astronomy a laissé les scientifiques perplexes. Les chercheurs ont observé une étoile morte connue sous le nom de pulsar Vela émettre une explosion d’énergie si puissante qu’ils sont incapables de l’expliquer. Cette découverte inattendue remet en question les connaissances existantes sur les pulsars et nécessite de repenser le fonctionnement de ces accélérateurs naturels.

Un pulsar est un type d’étoile à neutrons formé à partir des restes d’une étoile morte qui a explosé en supernova. Bien qu’ils ne mesurent que 12 kilomètres de diamètre, les pulsars peuvent tourner à des vitesses incroyables et émettre des faisceaux de rayonnement électromagnétique visibles sur Terre. Le pulsar Vela, en particulier, est connu pour émettre des rayons gamma de haute énergie.

Dans cette nouvelle étude, le pulsar Vela a été observé rayonnant à une puissance énorme de 20 10 milliards d’électrons-volts, l’énergie la plus élevée jamais détectée par un pulsar. C’est nettement plus élevé que l’énergie typique émise par les pulsars, qui est inférieure à 6,000 milliards d’électrons-volts. Le seul autre pulsar connu pour s'être approché du niveau d'énergie de Vela est le Crab Pulsar, situé à plus de XNUMX XNUMX années-lumière de la Terre.

Les scientifiques ont du mal à comprendre comment le pulsar Vela a produit une émission à si haute énergie. Cela remet en question la théorie traditionnelle selon laquelle le rayonnement d’un pulsar est créé par des électrons rapides dans sa magnétosphère. Les chercheurs suggèrent que les particules de Vela sont propulsées hors de la membrane magnétique ou que des champs magnétiques similaires existent en dehors des zones d'accélération typiques.

Cette découverte met non seulement en lumière le comportement des pulsars, mais a également des implications pour comprendre ce qui arrive à une étoile après sa mort. Les résultats pourraient aider à approfondir notre compréhension d’autres objets magnétisés tels que les magnétosphères de trous noirs.

Des recherches plus approfondies sont prévues pour déterminer si Vela est capable de produire des émissions d'énergie encore plus élevées et pour rechercher des rayons gamma similaires autour d'autres pulsars de la galaxie.

